Hải Băng cho rằng chị em đang 'đào mồ chôn mình' khi tin lời này của đàn ông

Hậu trường 19/08/2019 14:29

Ca sĩ Hải Băng nhận được sự đồng tình của hội mẹ bỉm sữa khi khuyên chị em không nên tin vào những lời khen "có cánh" của đàn ông.

Sau hơn 2 tháng sinh mổ con trai thứ ba, ca sĩ Hải Băng nhanh chóng trở lại với công việc kinh doanh và chăm sóc ba con nhỏ. Cô khiến nhiều chị em trầm trồ ngưỡng mộ với khả năng giảm cân thần tốc của mình, nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, săn chắc.

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Hải Băng quyết lấy lại vóc dáng thon gọn như trước khi sinh con - Ảnh: FB

Mới đây, bà mẹ bỉm sữa nhận được sự đồng tình của cư dân mạng, đặc biệt là phái đẹp khi chia sẻ chuyện giảm cân. Theo đó, bà xã Thành Đạt khuyên chị em không nên tin vào những lời ngọt ngào của đàn ông về vấn đề cân nặng.

"Anh thích em béo như vậy đẹp. Nếu như bạn tin coi như tự đào mồ chôn nhé. Thử hỏi ra đường thấy gái ốm đẹp xinh xinh anh có nhìn? Ôi lạy. Tự lo nhé", Hải Băng thẳng thắn chia sẻ.

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Cô nhận được sự ủng hộ của nhiều chị em khi nói đúng tâm lý chung - Ảnh: FB
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Sau khi sinh con thứ 3, nữ ca sĩ quyết định 'triệt sản' để đảm bảo sức khỏe - Ảnh: FB

Giọng ca Viên đá nhỏ chia sẻ thêm, lần sinh đầu tiên, cô có thể lấy lại vóc dáng nhanh chóng chỉ sau 2 tháng tập luyện. Tuy nhiên sau 3 lần lên bàn đẻ mổ, cơ địa thay đổi và quá trình giảm cân khó hơn rất nhiều. Dù vậy bà mẹ ba con vẫn không nản chí. Cô tự động viên bản thân, tích cực tập luyện để có thể đẹp hơn mỗi ngày.

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Hải Băng được Thành Đạt cưng chiều hết mực - Ảnh: FB

Cô tâm sự: "Sau lần thứ 3 sinh xong cơ địa bắt đầu vào chế độ lờn khó giảm. Như lần 1 thì chỉ cần 2 tháng bơi về bờ thì lần sinh thứ 3 này cho em xin mốc 6 tháng. Không vì đó mà nản chí... cố gắng tích cực mỗi ngày cuốn nóng uống trà và tập yoga lại vì thân thể này là của mình, mình không quý trọng thì chẳng có ai quý trọng đâu. Vẫn câu nói đó... cố lên Băng ơi".

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Từ khóa:   Hải Băng bà xã Thành Đạt

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