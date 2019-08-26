Phủ nhận phẫu thuật thẩm mỹ nhưng Hải Băng lại bị dân mạng soi ra chi tiết bất thường trên khuôn mặt

Hình ảnh mới nhất được đăng tải trên trang fanpage của ca sĩ Hải Băng đang khiến nhiều người đặt ra nghi vấn cô phẫu thuật độn cằm.

Dù đã trải qua 3 lần sinh nở nhưng ca sĩ Hải Băng vẫn giữ được vóc dáng thon thả và nhan sắc mặn mà. Chính vì vậy, cô được nhận xét là mẹ bỉm sữa quyến rũ nhất nhì Vbiz.

Mới đây, Hải Băng tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh xinh đẹp lên trang fanpage của mình. Không chỉ khoe dáng nuột nà với bộ bodysuit bó sát gợi cảm, nữ ca sĩ còn thu hút mọi ánh nhìn bởi phong cách trang điểm tông nude cá tính đầy quyến rũ.

Bức ảnh mới nhất của nữ ca sĩ Hải Băng - Ảnh: FB

Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng đặc biệt quan tâm lại chính là phần cằm hơi sưng và đơ cứng của người đẹp. Một số ý kiến cho rằng Hải Băng đã đụng chạm “dao kéo” để tân trang nhan sắc. Tuy nhiên, không ít người cho rằng vì phong cách trang điểm và photoshop nên những đường nét trên gương mặt nữ ca sĩ nhìn không được tự nhiên.

Vì phong cách trang điểm nên gương mặt của Hải Băng có phần khác lạ - Ảnh: FB

Nhiều người cho rằng Hải Băng để mặt mộc trông nhẹ nhàng và xinh đẹp hơn - Ảnh: FB

Trước đó, Hải Băng từng vướng phải nghi vấn độn cằm nhưng người đẹp đã lên tiếng phủ nhận, đồng thời khẳng định chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ: “Ai cũng bảo độn cằm quá à... Xin khai báo thật sự đến thời điểm này thì từ lúc cha sinh mẹ đẻ em chưa có mần gì hết”. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn thể hiện quan điểm ủng hộ chị em tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để làm đẹp bản thân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nhan-phau-thuat-tham-my-nhung-hai-bang-lai-bi-dan-mang-soi-ra-chi-tiet-bat-thuong-tren-khuon-mat-335726.html