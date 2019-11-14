Chứng kiến nhiều cặp đôi đổ vỡ, Hải Băng quyết không bao giờ khoe hạnh phúc trên truyền hình

Ca sĩ Hải Băng cho biết, cô và ông xã Thành Đạt sẽ không tham gia bất kỳ game show truyền hình nào để nói những lời tốt đẹp về nhau.

2019 là năm mà người hâm mộ phải chứng kiến nhiều cuộc ly hôn của những cặp đôi đình đám trong làng giải trí Việt. Sau Quang Minh - Hồng Đào, Việt Anh - Hương Trần thì mới đây, Ngọc Lan và Thanh Bình cũng chính thức "đường ai nấy đi". Thông tin này được nữ diễn viên phim "Bán chồng" chính thức xác nhận vào tối 13/11. Ngọc Lan và Thanh Bình đã chính thức ly hôn, con trai chung đang được mẹ chăm sóc - Ảnh: FB Từ chuyện hợp tan của các đồng nghiệp, ca sĩ Hải Băng cũng chia sẻ về hôn nhân giữa mình và diễn viên Thành Đạt. Vợ chồng nghệ sĩ quyết không tham gia bất kỳ game show truyền hình nào và không dành những lời tốt đẹp nói về nhau vì nếu chia xa những điều đó sẽ trở nên vô nghĩa.

Cuộc sống bình yên của cặp đôi giữa showbiz đầy rẫy chuyện hợp tan - Ảnh: FB "Hôn nhân người ta thường ví như nấm mồ tình yêu liệu có phải... Thật sự thấy rất nhiều cuộc hôn nhân nhìn tưởng như đẹp nhưng tan vỡ lúc nào không ai biết. Và bản thân của mình cũng vậy. Có lẽ đây cũng là lý do mà Băng và anh Đạt chẳng bao giờ tham gia bất cứ game show nào. Vì bản thân cả 2 không muốn nói quá nhiều lời đẹp để rồi khi không chung đường nó lại thành vô nghĩa. Cuộc sống hôn nhân thật sự cũng là con đường khá áp lực khi về cùng một nhà. Chuyện gia đình là xoay quanh vợ chồng con cái, cũng có đôi lúc cãi vã đến muốn đường ai nấy đi. Nhưng quan trọng là ngay thời điểm này ngoài những thứ như vậy vẫn còn sự yêu thương và cần có nhau. Yêu thôi chưa đủ, còn phải thấu hiểu và bao dung thì con đường này mới đi xa mãi", Hải Băng viết trên trang cá nhân.

3 nhóc tỳ kháu khỉnh của vợ chồng Thành Đạt - Ảnh: FB Sau 4 năm chung sống, Thành Đạt và Hải Băng chào đón 3 nhóc tỳ đáng yêu lần lượt ra đời. Hiện nữ ca sĩ không còn tham gia ca hát, cô lui về làm hậu phương vững chắc cho chồng an tâm phát triển sự nghiệp. Hạnh phúc bình dị của cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ.

Tích cực giảm cân sau sinh, mẹ ba con Hải Băng tự tin khoe dáng với số đo vòng 3 gần 100cm Mặc dù vóc dáng vẫn chưa thể thon gọn như thời son rỗi nhưng nữ ca sĩ Hải Băng vẫn vô cùng tự tin diện nội y xuyên thấu.

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