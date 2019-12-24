Hải Băng khoe nhan sắc rạng rỡ bên 3 nhóc tỳ kháu khỉnh và tuyên bố 'đóng sổ hộ khẩu tại đây'

Hậu trường 24/12/2019 11:30

Nhân dịp Giáng sinh, ca sĩ Hải Băng đã thực hiện bộ ảnh kỷ niệm bên các "thiên thần nhỏ" và tuyên bố sẽ không sinh thêm.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hải Băng thu hút sự chú ý khi khoe bộ ảnh mới rực sắc đỏ bên các con. Đây là mùa Giáng sinh vô cùng đặc biệt nên bà xã Thành Đạt muốn lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ này.

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Bộ ảnh mới vừa được nữ ca sĩ thực hiện mừng Giáng sinh - Ảnh: FB

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Nụ cười rạng rỡ trên môi chứng minh rằng nữ ca sĩ đang sống rất hạnh phúc - Ảnh: FB

Hải Băng viết: "Noel 2019... Noel năm nay là 1 Noel đặc biệt với cả gia đình đó chính là mẹ Băng không phải vác cái bụng bự nữa, mà đóng sổ hộ khẩu với 3 thành viên Tuệ Phúc Đức tại đây. 1 năm đáng nhớ và đáng vinh danh hi... lại 1 lần nữa nói câu này, cám ơn tất cả mọi thứ tốt đẹp đã đến với Băng. Chúc cho tất cả mọi người có 1 mùa Giáng sinh an lành và ấm áp".

Sau 7 tháng "vượt cạn", Hải Băng đã lấy lại vóc dáng thon gọn, nuột nà. 3 nhóc tỳ nhà nữ ca sĩ cũng lớn phổng phao và ngày càng đáng yêu. Dưới bài viết, mọi người hết lời khen ngợi Hải Băng vì chăm con "mát tay".

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Vẻ mũm mĩm của các nhóc tỳ nhà Thành Đạt và Hải Băng - Ảnh: FB

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Hiện tại, nữ ca sĩ gần như không tham gia bất kỳ hoạt động nào của showbiz...
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... mà tập trung kinh doanh và chăm sóc các con - Ảnh: FB
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Hải Băng rạng rỡ bên con gái nhỏ sau 7 tháng sinh nở - Ảnh: FB

Sau khi kết duyên với diễn viên Thành Đạt, Hải Băng rút khỏi showbiz Việt để chuyên tâm lo cho gia đình và kinh doanh online phụ kinh tế với chồng. Năm 2017, nữ ca sĩ hạ sinh công chúa đầu lòng. Giữa năm 2018, Hải Băng đón thêm quý tử và tiếp tục mang thai con thứ 3 chỉ sau 3 tháng sinh mổ. Điều này khiến bà xã Thành Đạt gặp nhiều rủi ro về sức khỏe. Do đó sau khi con thứ 3 chào đời khỏe mạnh, nữ ca sĩ tuyên bố sẽ không sinh thêm. 

7 tháng sau ngày sinh con thứ 3, Hải Băng tâm sự xúc động chuyện chửa đẻ

7 tháng sau ngày sinh con thứ 3, Hải Băng tâm sự xúc động chuyện chửa đẻ

Mang thai khi vừa sinh mổ con thứ 2 chưa bao lâu, ca sĩ Hải Băng gặp không ít khó khăn. Ngoài áp lực tinh thần, bà xã Thành Đạt còn gặp vấn đề về sức khỏe.

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Từ khóa:   Hải Băng Thành Đạt Hải Băng và Thành Đạt

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