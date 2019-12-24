Hải Băng khoe nhan sắc rạng rỡ bên 3 nhóc tỳ kháu khỉnh và tuyên bố 'đóng sổ hộ khẩu tại đây'

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hải Băng thu hút sự chú ý khi khoe bộ ảnh mới rực sắc đỏ bên các con. Đây là mùa Giáng sinh vô cùng đặc biệt nên bà xã Thành Đạt muốn lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ này.

Nụ cười rạng rỡ trên môi chứng minh rằng nữ ca sĩ đang sống rất hạnh phúc - Ảnh: FB

Hải Băng viết: "Noel 2019... Noel năm nay là 1 Noel đặc biệt với cả gia đình đó chính là mẹ Băng không phải vác cái bụng bự nữa, mà đóng sổ hộ khẩu với 3 thành viên Tuệ Phúc Đức tại đây. 1 năm đáng nhớ và đáng vinh danh hi... lại 1 lần nữa nói câu này, cám ơn tất cả mọi thứ tốt đẹp đã đến với Băng. Chúc cho tất cả mọi người có 1 mùa Giáng sinh an lành và ấm áp".

Sau 7 tháng "vượt cạn", Hải Băng đã lấy lại vóc dáng thon gọn, nuột nà. 3 nhóc tỳ nhà nữ ca sĩ cũng lớn phổng phao và ngày càng đáng yêu. Dưới bài viết, mọi người hết lời khen ngợi Hải Băng vì chăm con "mát tay".