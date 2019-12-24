Hải Băng khoe nhan sắc rạng rỡ bên 3 nhóc tỳ kháu khỉnh và tuyên bố 'đóng sổ hộ khẩu tại đây'

Nhân dịp Giáng sinh, ca sĩ Hải Băng đã thực hiện bộ ảnh kỷ niệm bên các "thiên thần nhỏ" và tuyên bố sẽ không sinh thêm.
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Trên trang cá nhân, ca sĩ Hải Băng thu hút sự chú ý khi khoe bộ ảnh mới rực sắc đỏ bên các con. Đây là mùa Giáng sinh vô cùng đặc biệt nên bà xã Thành Đạt muốn lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ này.
Hải Băng viết: "Noel 2019... Noel năm nay là 1 Noel đặc biệt với cả gia đình đó chính là mẹ Băng không phải vác cái bụng bự nữa, mà đóng sổ hộ khẩu với 3 thành viên Tuệ Phúc Đức tại đây. 1 năm đáng nhớ và đáng vinh danh hi... lại 1 lần nữa nói câu này, cám ơn tất cả mọi thứ tốt đẹp đã đến với Băng. Chúc cho tất cả mọi người có 1 mùa Giáng sinh an lành và ấm áp".
Sau 7 tháng "vượt cạn", Hải Băng đã lấy lại vóc dáng thon gọn, nuột nà. 3 nhóc tỳ nhà nữ ca sĩ cũng lớn phổng phao và ngày càng đáng yêu. Dưới bài viết, mọi người hết lời khen ngợi Hải Băng vì chăm con "mát tay".
Sau khi kết duyên với diễn viên Thành Đạt, Hải Băng rút khỏi showbiz Việt để chuyên tâm lo cho gia đình và kinh doanh online phụ kinh tế với chồng. Năm 2017, nữ ca sĩ hạ sinh công chúa đầu lòng. Giữa năm 2018, Hải Băng đón thêm quý tử và tiếp tục mang thai con thứ 3 chỉ sau 3 tháng sinh mổ. Điều này khiến bà xã Thành Đạt gặp nhiều rủi ro về sức khỏe. Do đó sau khi con thứ 3 chào đời khỏe mạnh, nữ ca sĩ tuyên bố sẽ không sinh thêm.