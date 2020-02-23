Bảo Thy lên tiếng về tin đồn mang thai, không quên ‘dằn mặt’ antifan xúc phạm ông xã

Bị nghi mang thai vì tăng cân thấy rõ, nữ ca sĩ Bảo Thy chính thức lên tiếng trên trang Facebook cá nhân.

Từ sau khi kết hôn, nữ ca sĩ Bảo Thy không còn tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật và ngày càng kín tiếng hơn. Thay vào đó, người đẹp bận rộn tận hưởng cuộc sống như bà hoàng bên chồng đại gia với những chuyến du lịch xa xỉ khắp thế giới. Bảo Thy cùng ông xã đi du lịch khắp nơi - Ảnh: FB Mới đây, giọng ca “Lưng chừng hạnh phúc” chia sẻ loạt ảnh sang chảnh tại New York lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Lần thứ 2 đến New York. Vẫn là thời tiết âm độ. Mặc 3 áo, 3 quần vẫn run cầm cập. Bởi vậy tấm đầu tiên mặt ngộ ghê”.

Nữ ca sĩ tăng cân thấy rõ - Ảnh: Internet Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ chú ý nhất chính là gương mặt tròn trịa trông thấy của Bảo Thy. Dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng đặt ra nghi vấn nữ ca sĩ đang mang thai con đầu lòng. Khi một tài khoản để lại bình luận: “Chị thấy mặt Thy mập hơn chút là do ăn nhiều hay có tin vui rồi ta ơi”, Bảo Thy đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận: “Em tròn ra đó chị ơi! Em vẫn đang còn nhiều nơi phải đi chơi khám phá quá mà nên em không vội đâu ạ”.

Người đẹp không quên nhắn nhủ đến fan bản thân chỉ tăng 1kg - Ảnh: FB Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn thẳng thắn đáp trả những bình luận không hay về ông xã. Theo đó, một antifan đã khẳng định hôn nhân của Bảo Thy có vấn đề, lấy phải chồng già do bị ép buộc. Ngay lập tức, Bảo Thy đã lên tiếng “dằn mặt” cư dân mạng này: “Bạn và cái bé like bình luận này của bạn đều có duyên đến đáng thương, Thy thương hại 2 bạn”. Bảo Thy thẳng thắn đáp trả antifan - Ảnh: FB Đây không phải là lần đầu tiên Bảo Thy lên tiếng bảo vệ ông xã trước những bình luận tiêu cực từ cộng đồng mạng. Cô cũng từng cho biết không muốn tiết lộ quá nhiều về bạn đời của mình để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân.

Bị dân mạng vào thẳng tường nhà nói ‘có bầu’, Bảo Thy ‘nhịn không nổi’ phải lên tiếng đáp trả Sau đám cưới cổ tích với chồng đại gia, nữ ca sĩ Bảo Thy vướng phải nghi vấn mang thai nhưng người đẹp liên tục giữ im lặng.

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