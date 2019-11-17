Bảo Thy kể về đêm tân hôn 'nhớ đời' với chồng đại gia

Hậu trường 17/11/2019 13:41

Vì vui chơi hết mình cùng bạn bè, người thân nên ca sĩ Bảo Thy và chồng đại gia đều say trong ngày cưới. Cô dâu quên cả tẩy trang, riêng chú rể vẫn mặc nguyên bộ vest cho tới sáng.

Tối 16/11, Bảo Thy và chồng đại gia tổ chức tiệc cưới tại một khách sạn sang trọng ở TP. Hồ Chí Minh. Đám cưới được thắt chặt an ninh và hạn chế truyền thông, bởi cô dâu và chú rể muốn có không gian riêng tư. Hôn lễ diễn ra trong không khí ấm áp, vợ chồng Bảo Thy có những phút giây hạnh phúc nhất bên những người thân yêu.

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Hôn lễ của Bảo Thy có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ như: Ngô Kiến Huy, Quang Vinh, Vương Khang, Thanh Bạch... - Ảnh: FB

Tuy nhiên, vì "quẩy" quá nhiệt tình nên cả cô dâu và chú rể đều say bí tỉ. Sau đêm tân hôn, ca sĩ Bảo Thy khiến bạn bè và người hâm mộ cười nghiêng ngả với dòng chia sẻ đầu tiên đầy bất ngờ. Thay vì kể lại giây phút tân hôn lãng mạn, "công chúa bong bóng" lại kể chuyện "cười ra nước mắt" bên ông xã Phan Lĩnh.

Theo đó, vì quá say nên đôi vợ chồng son gần như "bất tỉnh nhân sự" sau khi về phòng khách sạn. Sau 1 đêm "mạnh ai nấy ngủ", sáng thức dậy cô dâu phát hiện mình vẫn chưa tẩy lớp phấn son đêm qua, chú rể thì còn nguyên bộ vest trên người.

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Dòng chia sẻ hài hước của Bảo Thy sau đêm tân hôn nhớ đời - Ảnh: FB

Cô viết: "6h sáng, hai vợ chồng dậy cười như hai người điên! Vì sao? Vợ để nguyên búi tóc và make-up đi ngủ (thật ra là xỉu). Chồng hỏi ủa điện thoại chồng đâu? Và vẫn mặc vest nha. Xin cám ơn tất cả mọi người hôm qua đã quẩy cạn bến với vợ chồng em. Haha".

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Trước đó, cô nàng đăng tải hình ảnh lung linh trong phòng tân hôn - Ảnh: Instagram

Dòng chia sẻ hài hước của nữ ca sĩ khiến mọi người thích thú. Góp mặt trong tiệc cưới tối 16/11, ca sĩ Ngô Kiến Huy hài hước viết: "Tui vẫn mặc vest đến sáng nay".

Đáng chú ý, khi một người bạn hỏi: "Trời ơi, không động phòng gì hết hả?", Bảo Thy trả lời: "Dạ về đến phòng là tự động bật ngửa ra xỉu anh ơi".

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