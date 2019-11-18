Bảo Thy phản ứng khi chồng đại gia bị chê bai nhan sắc, tiết lộ anh là mối tình đầu

Hậu trường 18/11/2019 11:39

Sau đám cưới, ca sĩ Bảo Thy dành một dòng tâm sự dài chia sẻ về tình yêu của mình. Cô cũng lên tiếng khi ông xã Phan Lĩnh bị chê bai nhan sắc.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Bảo Thy vừa đăng tải status dài tâm sự về chuyện tình yêu với chồng đại gia. Từng có rất nhiều người theo đuổi nhưng khi gặp doanh nhân Phan Lĩnh cô mới thật sự cảm nhận được thế nào là tình yêu. Với "công chúa bong bóng", đại gia Hà Tĩnh là mối tình đầu và cũng là người cô gọi là chồng.

"Anh cho Thy cảm giác mình là duy nhất! Là một cô công chúa ở đời thực. Thy chọn người đàn ông luôn trân trọng và biết giá trị người phụ nữ của mình. Thy chọn cuộc sống mà người đàn ông sẽ là trụ cột chăm lo cho gia đình, không để vợ phải vất vả lo toan nhưng lại hoàn toàn ủng hộ đam mê của vợ", Bảo Thy chia sẻ.

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Bảo Thy cho biết, chồng đại gia là tình yêu đầu của mình - Ảnh: FB

Từ những trải nghiệm của chính mình, ca sĩ Bảo Thy cũng dành lời khuyên chân thành nhất đến các bạn nữ.

Cô viết: "Các bạn gái ơi. Chậm mà chắc. Suy nghĩ thấu đáo rồi hẳn đặt niềm tin. Nếu gặp phải người mà khi yêu chỉ thấy mệt mỏi, ghen tuông (người xấu hay đẹp, giàu hay nghèo mà có tính đào hoa thì không ai cản nổi đâu), đau lòng và phải tỵ nạnh với cuộc sống tinh thần của những bạn gái khác thì nên dừng lại. Sống độc thân. Hoàn thiện mình. Luôn luôn xinh đẹp. Có công việc đàng hoàng. Làm chủ kinh tế của bản thân. Đừng lên MXH phán xét ai hay trở nên xấu tính. Và chờ đợi người xứng đáng với mình. Tuyệt đối đừng sống buông thả sau một cú shock nào nhé! Hãy cứ sống thật tốt! Và ai ai trong chúng ta rồi cũng xứng đáng có được hạnh phúc".

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Trên trang cá nhân, cô công khai diện mạo chú rể...
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... cùng những khoảnh khắc xúc động nhất trong ngày trọng đại - Ảnh: FB

Qua đây, nữ ca sĩ sinh năm 1988 cũng phản ứng khi diện mạo ông xã bị đem ra soi mói, chê bai. Bảo Thy nhấn mạnh, cô rất yêu nét duyên và sự phúc hậu của chồng doanh nhân.

Bảo Thy thẳng thắn: "Chồng Thy là doanh nhân thành đạt chứ không phải diễn viên điện ảnh hay nam thần showbiz nên cả nhà đừng ép Anh phải đẹp trai lồng lộng nha".

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Vì vui chơi hết mình cùng bạn bè, người thân nên ca sĩ Bảo Thy và chồng đại gia đều say trong ngày cưới. Cô dâu quên cả tẩy trang, riêng chú rể vẫn mặc nguyên bộ vest cho tới sáng.

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