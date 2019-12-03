Bị dân mạng vào thẳng tường nhà nói ‘có bầu’, Bảo Thy ‘nhịn không nổi’ phải lên tiếng đáp trả

Hậu trường 03/12/2019 17:08

Sau đám cưới cổ tích với chồng đại gia, nữ ca sĩ Bảo Thy vướng phải nghi vấn mang thai nhưng người đẹp liên tục giữ im lặng.

Giữa tháng 11, đám cưới của nữ ca sĩ Bảo Thy và chồng doanh nhân đã chính thức diễn ra trong sự chúc phúc của bạn bè và người hâm mộ.

ca si bao thy 1
Vợ chồng ca sĩ Bảo Thy chụp cùng Ngô Kiến Huy trong tiệc cưới - Ảnh: Internet

Từ sau khi kết hôn, Bảo Thy không chia sẻ nhiều về ông xã cũng như cuộc sống riêng tư. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chỉ thỉnh thoảng cập nhật một vài khoảnh khắc đời thường đến người hâm mộ.

Tuy nhiên, qua những bức ảnh đăng tải, Bảo Thy được cho là có phần “phát tướng” hơn, gương mặt cũng tròn trịa trông thấy. Chính vì vậy, người đẹp vướng phải nghi vấn đang mang thai. Trước tin đồn này, giọng ca “Lưng chừng hạnh phúc” chọn cách giữ im lặng.

ca si bao thy 2
Bảo Thy vướng tin đồn mang thai vì tăng cân thấy rõ - Ảnh: IG

Mới đây, một cư dân mạng đã vào thẳng trang cá nhân của Bảo Thy và để lại bình luận: “Nhìn là biết chị Thy có bầu rồi”. Tài khoản Facebook này ngay lập tức bị dân mạng chỉ trích là vô duyên: “Chị có duyên chết liền đó chị”, “Lanh quá không ai mượn”…

Thậm chí, Bảo Thy cũng đã phải lên tiếng đáp trả ngay dưới bình luận này: “Chị chưa có bầu nha em, duyên quá duyên”.

ca si bao thy 3
Bảo Thy đáp trả lại cư dân mạng - Ảnh: IG

Đây được xem là lần đầu tiên Bảo Thy lên tiếng về tin đồn mang thai sau khi kết hôn. Có vẻ như nữ ca sĩ cũng “không thể nhịn nổi” trước những đồn đoán vô căn cứ của cư dân mạng.

Bảo Thy phản ứng khi chồng đại gia bị chê bai nhan sắc, tiết lộ anh là mối tình đầu

Bảo Thy phản ứng khi chồng đại gia bị chê bai nhan sắc, tiết lộ anh là mối tình đầu

Sau đám cưới, ca sĩ Bảo Thy dành một dòng tâm sự dài chia sẻ về tình yêu của mình. Cô cũng lên tiếng khi ông xã Phan Lĩnh bị chê bai nhan sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   Bảo Thy Bảo Thy kết hôn sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 41 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 2 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 41 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 4 giờ 39 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 5 giờ 11 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026