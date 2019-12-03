Bị dân mạng vào thẳng tường nhà nói ‘có bầu’, Bảo Thy ‘nhịn không nổi’ phải lên tiếng đáp trả

Sau đám cưới cổ tích với chồng đại gia, nữ ca sĩ Bảo Thy vướng phải nghi vấn mang thai nhưng người đẹp liên tục giữ im lặng.

Giữa tháng 11, đám cưới của nữ ca sĩ Bảo Thy và chồng doanh nhân đã chính thức diễn ra trong sự chúc phúc của bạn bè và người hâm mộ.

Vợ chồng ca sĩ Bảo Thy chụp cùng Ngô Kiến Huy trong tiệc cưới - Ảnh: Internet

Từ sau khi kết hôn, Bảo Thy không chia sẻ nhiều về ông xã cũng như cuộc sống riêng tư. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chỉ thỉnh thoảng cập nhật một vài khoảnh khắc đời thường đến người hâm mộ.

Tuy nhiên, qua những bức ảnh đăng tải, Bảo Thy được cho là có phần “phát tướng” hơn, gương mặt cũng tròn trịa trông thấy. Chính vì vậy, người đẹp vướng phải nghi vấn đang mang thai. Trước tin đồn này, giọng ca “Lưng chừng hạnh phúc” chọn cách giữ im lặng.

Bảo Thy vướng tin đồn mang thai vì tăng cân thấy rõ - Ảnh: IG

Mới đây, một cư dân mạng đã vào thẳng trang cá nhân của Bảo Thy và để lại bình luận: “Nhìn là biết chị Thy có bầu rồi”. Tài khoản Facebook này ngay lập tức bị dân mạng chỉ trích là vô duyên: “Chị có duyên chết liền đó chị”, “Lanh quá không ai mượn”…

Thậm chí, Bảo Thy cũng đã phải lên tiếng đáp trả ngay dưới bình luận này: “Chị chưa có bầu nha em, duyên quá duyên”.

Bảo Thy đáp trả lại cư dân mạng - Ảnh: IG

Đây được xem là lần đầu tiên Bảo Thy lên tiếng về tin đồn mang thai sau khi kết hôn. Có vẻ như nữ ca sĩ cũng “không thể nhịn nổi” trước những đồn đoán vô căn cứ của cư dân mạng.

Bảo Thy phản ứng khi chồng đại gia bị chê bai nhan sắc, tiết lộ anh là mối tình đầu Sau đám cưới, ca sĩ Bảo Thy dành một dòng tâm sự dài chia sẻ về tình yêu của mình. Cô cũng lên tiếng khi ông xã Phan Lĩnh bị chê bai nhan sắc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-dan-mang-vao-thang-tuong-nha-noi-co-bau-bao-thy-nhin-khong-noi-phai-len-tieng-dap-tra-345589.html