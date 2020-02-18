Sau 7 tháng cưới, Thu Thủy mang thai con đầu lòng với chồng kém tuổi?

Hậu trường 18/02/2020 11:09

Đoạn hội thoại giữa ca sĩ Thu Thủy và ông xã Kin Nguyễn khiến nhiều người hoài nghi cô đang mang thai.

Sau 7 tháng "về chung nhà", ca sĩ Thu Thủy vướng nghi án mang thai con đầu lòng với chồng kém tuổi. Thông tin này khởi nguồn từ cuộc trò chuyện của vợ chồng nữ ca sĩ trên trang cá nhân. Cụ thể mới đây, trên Facebook của mình, Kin Nguyễn đăng tải bài viết chia sẻ về việc bé Henry nghỉ học nhiều ngày vì dịch Covid-19. Ngay sau đó, Thu Thủ để lại bình luận: "Lại đi thôi ba ơi", và lập tức được chồng trẻ đáp lời: "Đi thôi 3 mẹ con ơi".

Dù không rõ cố ý hay vô tình nhưng câu nói của Kin Nguyễn lập tức thu hút sự chú ý từ phía cư dân mạng. Cụm từ "3 mẹ con" khiến nhiều người hoài nghi Thu Thủy đã có tin vui sau 7 tháng kết hôn.

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Cuộc nói chuyện giữa vợ chồng Thu Thủy khiến mọi người hoài nghi cả hai sắp đón thành viên mới chào đời - Ảnh: FB
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Từ ngày 'về chung nhà', cặp đôi thường xuyên chia sẻ về cuộc sống đời thường hạnh phúc - Ảnh: FB

Trước đó, cựu thành viên nhóm "Mây Trắng" cũng từng chia sẻ về vấn đề có con. Trong một bài phỏng vấn dịp xuân Canh Tý, Thu Thủy cho biết cô và ông xã Kin Nguyễn đều muốn có thêm em bé, gia đình hai bên cũng ủng hộ việc này.

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Sau scandal hồi tháng 8/2019, Kin Nguyễn có nhiều hành động thể hiện tình yêu thương dành cho con trai riêng của vợ - Ảnh: FB

Trước khi kết hôn với ông xã kém tuổi vào giữa năm 2019, Thu Thủy từng đổ vỡ với người chồng đầu tiên. Sau 3 năm chung sống, cô và chồng cũ Nhất Phương có một cậu con trai chung. Hiện bé đang sống cùng mẹ.

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