Lộ ảnh hiếm của danh hài Thúy Nga năm 23 tuổi, ai cũng bất ngờ vì quá đẹp

Hậu trường 04/03/2020 16:26

Khoe bức ảnh 20 năm về trước trong một lần làm mẫu ảnh, danh hài Thúy Nga được khen ngợi hết lời bởi nhan sắc xinh đẹp bất ngờ.

Thúy Nga là gương mặt vô cùng quen thuộc với khán giả trong nước lẫn hải ngoại. Cô được nhiều người yêu mến bởi lối diễn xuất tự nhiên, hài hước. Dù trên sân khấu hay ngoài đời, bà mẹ đơn thân luôn nhận được tình cảm của công chúng.

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Thúy Nga sống bình yên bên 2 con - Ảnh: FB

Mới đây, danh hài Thúy Nga thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng khi đăng tải 2 bức ảnh cách nhau 20 năm. Nữ nghệ sĩ chia sẻ bức ảnh trẻ trung năm 23 tuổi khi được một nhà thiết kế mời làm mẫu ảnh. Thuở đôi mươi, Thúy Nga sở hữu nét đẹp trong sáng với gương mặt thanh tú, mắt to, mũi cao, khuôn miệng duyên. 

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Thúy Nga khoe ảnh xinh đẹp năm 23 tuổi - Ảnh: FB

Cô hài hước viết: "Ngồi lục lại ảnh cũ mới phát hiện năm 23 tuổi tui đã bị nhà thiết kế áo dài cám dỗ làm mẫu ảnh... đến nay 43 rồi bả vẫn còn chưa buông tha tui và vẫn tiếp tục ép tui hành nghề... ác quá. Phải chi cao ráo như chân dài Thanh Hằng đi cũng đỡ. Tui lùn có 1 khúc mà cứ làm mẫu riết giờ còn có 1 mẩu thôi nà trời".

Đồng thời, cô còn đăng tải bức ảnh diện áo dài duyên dáng vừa chụp cách đây không lâu. Ở tuổi 43, Thúy Nga vẫn đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp lẫn nhan sắc.

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Ở tuổi ngoài tứ tuần, cô vẫn được ngợi khen bởi sự trẻ trung - Ảnh: FB

Sau nhiều năm định cư nước ngoài, diễn viên Thúy Nga đã trở về Việt Nam. Cô đưa cả con gái Nguyệt Cát về nước. Sau 8 năm làm mẹ đơn thân, hiện nữ nghệ sĩ đang có cuộc sống bình yên trong căn biệt thự tiền tỷ tại TP. Hồ Chí Minh. Ở tuổi ngoài tứ tuần, cô không nghĩ nhiều về chuyện tái hôn mà muốn cống hiến hết mình vì nghệ thuật và tập trung chăm lo cho con gái cưng.

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