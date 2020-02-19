Danh hài Thúy Nga bật mí mức học phí 'khủng' của con gái mỗi tháng

Hậu trường 19/02/2020 15:52

Chia sẻ bài văn Nguyệt Cát kể về ngày Tết, danh hài Thúy Nga bất ngờ tiết lộ mức học phí mỗi tháng của con gái.

Là nghệ sĩ nổi tiếng, danh hài Thúy Nga được nhiều người quan tâm, theo dõi. Đặc biệt, cuộc sống đời thường của cô bên con gái Nguyệt Cát được công chúng chú ý hơn cả. Không chỉ mang đến tiếng cười cho mọi người trên sân khấu, ngoài đời sự hài hước của Thúy Nga cũng được thể hiện qua những câu chuyện mà cô chia sẻ trên trang cá nhân.

Mới đây, nữ danh hài khiến người hâm mộ phì cười khi kể về con gái Nguyệt Cát. Cô đăng tải bài văn "công chúa nhỏ" viết về Tết 2020. Sau khi kể về hoạt động của gia đình, con gái Thúy Nga bất ngờ "tố" mẹ lấy tiền lì xì từ năm ngoái đến năm nay.

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Bài văn hài hước bé Nguyệt Cát viết về Tết Nguyên Đán. Cô bé kể chuyện mẹ Thúy Nga 'chiếm dụng' tiền lì xì - Ảnh: FB
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Dịp Tết 2020, nữ nghệ sĩ đưa con về Việt Nam đón năm mới - Ảnh: FB

Đọc những dòng chữ ngô nghê của con gái, Thúy Nga không nhịn được cười. Cô hài hước phân trần khi bị Nguyệt Cát nghi ngờ lấy tiền lì xì để xài. Trong bài viết, bà mẹ đơn thân còn bất ngờ nhắc đến tiền học phí của con mỗi tháng.

Cô chia sẻ: "Tui nuôi chị Nguyệt Cát 1 tháng chi phí học hành các kiểu cũng hết 30, 40 triệu chứ ít gì? Vậy mà nó làm văn tả về cái Tết của gia đình em đọc em muốn xỉu với cái kết đắng... Tiền lì xì có 2 tờ 500k, em cất giúp nó mà bị nó nghi ngờ lên nghi ngờ xuống...".

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Ngoài Nguyệt Cát, Thúy Nga còn nhận nuôi con gái Ngân Hà từ bé - Ảnh: FB

Câu chuyện vui của mẹ con Thúy Nga khiến dân mạng vô cùng thích thú. Khi đọc bài văn của Nguyệt Cát, không chỉ cư dân mạng mà nữ nghệ sĩ cũng thốt lên: "Văn chương nó viết kiểu này mai mốt chắc lại theo nghề mẹ nó rồi".

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Từ khóa:   Thúy Nga con gái Thúy Nga Nguyệt Cát

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