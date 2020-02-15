Xui như Thúy Nga, bị kẻ xấu cà thẻ lấy mất gần trăm triệu đúng ngày Valentine

Hậu trường 15/02/2020 11:23

Trên trang Facebook cá nhân, danh hài Thúy Nga khiến nhiều người lo lắng khi cho biết vừa bị một kẻ xấu cà thẻ lấy mất gần trăm triệu.

Ngay khi showbiz Việt rộn ràng đón Valentine cùng một nửa yêu thương thì danh hài Thúy Nga lại gặp vận xui vào dịp đặc biệt này.

Cụ thể, Thúy Nga cho biết vừa bị mất 4000 USD (khoảng gần 100 triệu VNĐ) vì bị kẻ xấu cà trộm thẻ tín dụng. Trên trang Facebook cá nhân, nữ danh hài viết: “Valentine em được một anh trộm nào cao thủ đã lấy thông tin thẻ của em và cà thẻ 2 lần mỗi lần là 2,000,00 USD tổng cộng là 4,000,00 USD luôn nhé! Điều tra ra thì 4 ngàn USD này là trả tiền phí sửa nhà cửa gì à…”

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Vào ngày Valentine, danh hài Thúy Nga bất ngờ gặp chuyện không vui - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của nghệ sĩ Thúy Nga, kẻ xấu đã dùng thông tin cá nhân của cô và dễ dàng cà thẻ lấy mất số tiền lớn. Được biết, đây không phải là lần đầu nữ danh hài gặp phải tình trạng này. Trước đó, cô đã bị trộm cà thẻ và mất gần 300 USD (gần 7 triệu VNĐ).

Dưới bài đăng, người hâm mộ để lại bình luận động viên Thúy Nga và mong cô sớm tìm được số tiền đã mất: “Trời đất ơi mới đầu năm, mong police bắt được tên trộm, tội chị tui”, “Xui quá vậy chị”, “Trời ơi, Valentine buồn vậy cô”, “Phải bắt cho được cô ơi”, “Cẩn thận chị ơi”…

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB
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Thúy Nga cho biết đã được ngân hàng hỗ trợ giải quyết vụ việc - Ảnh: FB

Mới đây, Thúy Nga cho biết đã thông báo vụ việc cho bên ngân hàng và đã được giải quyết: “Bên Mỹ thì bank (ngân hàng) theo luật mình báo thẻ bị trộm thì mình không mất tiền… Bank Mỹ không để mình thiệt, họ sẽ lo phần thiệt hại này thay mình”. Trước thông tin này, nhiều khán giả cũng thở phào nhẹ nhõm thay nữ danh hài.

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