Tổ chức đám cưới lần thứ 10 với Thanh Bạch, 'bà trùm' Thúy Nga gây choáng khi diện áo dài 5m

Hậu trường 04/12/2019 10:38

Đám cưới lần thứ 10 của MC Thanh Bạch và doanh nhân Thúy Nga nhận được sự quan tâm rất lớn từ đông đảo người hâm mộ.

Cuộc sống của MC Thanh BạchThúy Nga sau hơn 10 năm gắn bó luôn thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Năm 2016, cặp đôi khiến dư luận xôn xao khi tổ chức đám cưới lần thứ 9. Chia sẻ về vấn đề này, anh cho biết đây là "đám cưới nghệ thuật" với mục đích quyên góp tiền giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Nam MC khẳng định sẽ tổ chức thêm nhiều hôn lễ nữa trong tương lai.

dam cuoi cua mc thanh bach

dam cuoi cua mc thanh bach 1
Hình ảnh trong đám cưới của Thúy Nga và Thanh Bạch những năm trước - Ảnh: Internet

Đúng như lời đã nói, MC Thanh Bạch và "bà trùm" Thúy Nga vừa tổ chức đám cưới lần thứ 10. Hôn lễ diễn ra tại nhà vườn Long Thành cách TP. Hồ Chí Minh khoảng 70 km vào đúng dịp sinh nhật của nam MC.

Cô dâu và chú rể thu hút sự chú ý khi diện trang phục nổi bật. Thanh Bạch lịch lãm với vest họa tiết, vợ doanh nhân diện áo cưới với đuôi dài 5m in nhiều họa tiết bướm. Đám cưới diễn ra hoành tráng, cặp đôi cắt bánh trong sự chúc phúc, hò reo của hơn 100 khách mời.

dam cuoi cua mc thanh bach 3
Doanh nhân Thúy Nga gây choáng với tà áo cưới có đuôi dài 5m...
dam cuoi cua mc thanh bach 4
... cô dâu và chú rể nắm tay nhau cắt bánh trong sự hò reo của mọi người - Ảnh: Vietnamnet

Theo chia sẻ của Thanh Bạch, vợ đại gia là người rất chu đáo. Thúy Nga tự tay chuẩn bị và sắp xếp mọi thứ từ hoa, lồng đèn, nấu ăn, treo băng rôn... Được biết, sau đám cưới cặp đôi sẽ tổ chức từ thiện ở nhiều tỉnh thành.

MC Thanh Bạch lần đầu nói về tự truyện của vợ cũ Xuân Hương

MC Thanh Bạch lần đầu nói về tự truyện của vợ cũ Xuân Hương

Nam MC Thanh Bạch cho rằng việc bản thân bị vướng thị phi là điều rất bình thường. Anh nói: “Có câu rằng: “Càng cao danh vọng càng dày gian nan”. Tất cả những điều đó là quy luật tất yếu mà mình phải hiểu”.

Xem thêm
Từ khóa:   Thanh Bạch và Thúy Nga Thúy Nga Thanh Bạch

TIN MỚI NHẤT

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 44 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 2 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 44 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 4 giờ 41 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 5 giờ 14 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026