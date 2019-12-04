Tổ chức đám cưới lần thứ 10 với Thanh Bạch, 'bà trùm' Thúy Nga gây choáng khi diện áo dài 5m

Đám cưới lần thứ 10 của MC Thanh Bạch và doanh nhân Thúy Nga nhận được sự quan tâm rất lớn từ đông đảo người hâm mộ.

Cuộc sống của MC Thanh Bạch và Thúy Nga sau hơn 10 năm gắn bó luôn thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Năm 2016, cặp đôi khiến dư luận xôn xao khi tổ chức đám cưới lần thứ 9. Chia sẻ về vấn đề này, anh cho biết đây là "đám cưới nghệ thuật" với mục đích quyên góp tiền giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Nam MC khẳng định sẽ tổ chức thêm nhiều hôn lễ nữa trong tương lai.

Hình ảnh trong đám cưới của Thúy Nga và Thanh Bạch những năm trước - Ảnh: Internet

Đúng như lời đã nói, MC Thanh Bạch và "bà trùm" Thúy Nga vừa tổ chức đám cưới lần thứ 10. Hôn lễ diễn ra tại nhà vườn Long Thành cách TP. Hồ Chí Minh khoảng 70 km vào đúng dịp sinh nhật của nam MC.

Cô dâu và chú rể thu hút sự chú ý khi diện trang phục nổi bật. Thanh Bạch lịch lãm với vest họa tiết, vợ doanh nhân diện áo cưới với đuôi dài 5m in nhiều họa tiết bướm. Đám cưới diễn ra hoành tráng, cặp đôi cắt bánh trong sự chúc phúc, hò reo của hơn 100 khách mời.

Doanh nhân Thúy Nga gây choáng với tà áo cưới có đuôi dài 5m...

... cô dâu và chú rể nắm tay nhau cắt bánh trong sự hò reo của mọi người - Ảnh: Vietnamnet

Theo chia sẻ của Thanh Bạch, vợ đại gia là người rất chu đáo. Thúy Nga tự tay chuẩn bị và sắp xếp mọi thứ từ hoa, lồng đèn, nấu ăn, treo băng rôn... Được biết, sau đám cưới cặp đôi sẽ tổ chức từ thiện ở nhiều tỉnh thành.

MC Thanh Bạch lần đầu nói về tự truyện của vợ cũ Xuân Hương Nam MC Thanh Bạch cho rằng việc bản thân bị vướng thị phi là điều rất bình thường. Anh nói: “Có câu rằng: “Càng cao danh vọng càng dày gian nan”. Tất cả những điều đó là quy luật tất yếu mà mình phải hiểu”.

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