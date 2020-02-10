Thúy Nga dở khóc dở cười khi đọc bài văn con gái tả mẹ, dân tình 'cười té ghế'

Những dòng chữ nguệch ngoạc của con gái danh hài Thúy Nga tả về mẹ khiến nhiều dân mạng 'cười té ghế'.

Trên trang cá nhân, danh hài Thúy Nga vừa chia sẻ ảnh chụp bài văn của con gái. Với yêu cầu lập dàn ý tả một người yêu quý, con gái nuôi của nữ nghệ sĩ - bé Ngân Hà chọn tả mẹ. Tuy nhiên, khi đọc những dòng chữ ngô nghê cô bé viết về mẹ, nhiều cư dân mạng không khỏi bật cười. Đặc biệt nhất là chi tiết Ngân Hà tả mẹ với chiều cao phóng đại lên đến 30m.

Mọi người khen ngợi sự đáng yêu và hài hước của con gái Thúy Nga qua bài văn tả mẹ - Ảnh: FB

Khi đọc được bài văn của con gái, nữ nghệ sĩ 'dở khóc dở cười': "Có lẽ khi ở nhà làm việc gì mà đứng không với tới và phải bắc ghế đứng lên, nên tui hay than vãn: Sao tui lùn quá vậy trời. Thế là con gái em Ngân Hà đã giải quyết ước mơ chiều cao của mẹ nó vô bài làm văn. Nó tả về mẹ: 'Mẹ Thuý Nga cao 30m'... Là cao cỡ cột điện hay cột cờ luôn nhen quý vị. Cả nhà cứ đọc hết bài văn của con gái em viết đi... Tả mẹ rất ư là chân thật!".

Thúy Nga dành tình thương cho con nuôi Ngân Hà (bên trái) và con ruột Nguyệt Cát - Ảnh: FB

Sau khi hôn nhân đổ vỡ, cô sống bình yên bên các con và tập trung cho sự nghiệp - Ảnh: FB

Ngoài con gái Nguyệt Cát, nghệ sĩ Thúy Nga nhận nuôi Ngân Hà từ lúc cô bé mới chào đời. Hiện bé đã 11 tuổi và đang sống cùng mẹ ruột của nữ danh hài tại Việt Nam. Tuy không chung dòng máu nhưng nữ nghệ sĩ yêu thương và quan tâm con gái nuôi như ruột thịt. Mỗi khi về nước hay có dịp đi du lịch, Thúy Nga đều đưa hai "công chúa nhỏ" đi chơi, vun đắp tình cảm với các con.

Thúy Nga, Thanh Thảo... cùng loạt sao Việt gửi lời chúc đến mọi người trong năm Canh Tý Từ Mỹ, ca sĩ Thanh Thảo gửi lời chúc "an lành, vui vẻ, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào" đến mọi người, mọi nhà nhân dịp đầu năm mới.

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