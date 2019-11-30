Nhiều năm làm mẹ đơn thân, Thúy Nga xúc động khi con gái hỏi: 'Mẹ không lấy chồng hả?'

Hậu trường 30/11/2019 13:44

Kể lại cuộc nói chuyện giữa mình và con gái Nguyệt Cát giữa đêm, danh hài Thúy Nga nhận được sự đồng cảm của nhiều chị em.

Trên trang cá nhân, danh hài Thúy Nga thu hút sự chú ý khi bất ngờ đăng tải câu chuyện giữa mình và con gái cưng. Sự chín chắn của bé Nguyệt Cát không ít lần khiến danh hài hải ngoại "đứng hình", nhất là khi nghe con tâm sự.

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Thúy Nga xúc động khi con gái 8 tuổi tâm sự - Ảnh: FB

Thúy Nga chia sẻ: "Đêm nằm ngủ với chỉ, cái chỉ hỏi: Mẹ không lấy chồng hả Mẹ?

Mình hỏi lại: Vậy Cát thích Mẹ lấy chồng hả?

Chỉ trả lời: Cũng thích chứ nhưng con biết Mẹ không thích lấy chồng?

Mình hỏi: Tại sao con nghĩ vậy?

Chỉ trả lời: Tại Mẹ sợ lấy chồng, rồi Mẹ có em bé rồi Mẹ sợ bớt thương con đúng hem?

Mới 8 tuổi mà nói chuyện vậy rồi đó... Kết câu chuyện là tui không biết ý chỉ là cho lấy chồng hay không cho lấy luôn hỏng biết... haiza... đôi lúc cũng rất ư là căng não với những câu từ rất rất sắc của chị con nhà em ah".

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Sau khi ly hôn chồng, Thúy Nga một mình nuôi con gái - Ảnh: FB

Tâm sự của con gái Thúy Nga khiến nhiều người xúc động. Dù chỉ mới 8 tuổi nhưng cô bé đã hiểu chuyện và biết suy nghĩ cho mẹ. Rất đông người hâm mộ để lại bình luận động viên Thúy Nga mở lòng, sớm xây dựng hạnh phúc.

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Bé Nguyệt Cát ngày càng xinh xắn, hiểu chuyện - Ảnh: FB

Đã nhiều năm sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, nghệ sĩ Thúy Nga vẫn đi về lẻ bóng. Bà mẹ đơn thân tất bật chạy show trong và ngoài nước, thời gian còn lại cô dành cho con gái cưng. Bé Nguyệt Cát đã 8 tuổi và sở hữu gương mặt dễ thương cùng nhiều đường nét giống mẹ. Nữ danh hài sinh năm 1976 tâm sự, con gái khá mạnh mẽ và sống tự lập từ bé nên cô rất yên tâm mỗi khi đi diễn xa.

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