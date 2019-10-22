Đăng ảnh lưng trần với những mảng đỏ, danh hài Thúy Nga khiến khán giả hốt hoảng

Hậu trường 22/10/2019 16:40

Sau khi danh hài Thúy Nga chia sẻ về tình trạng sức khỏe trên trang cá nhân, nhiều người hâm mộ tỏ ra lo lắng.

Là nghệ sĩ được nhiều khán giả yêu mến, danh hài Thúy Nga luôn đắt show diễn cả ở trong nước lẫn hải ngoại. Thời gian gần đây, nữ nghệ sĩ còn tham gia làm bầu show. Chính vì bận rộn với lịch trình dày đặc, sức khỏe của Thúy Nga cũng bị ảnh hưởng.

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Danh hài Thúy Nga luôn là cái tên thu hút sự chú ý của công chúng - Ảnh: Internet

Mới đây, nữ nghệ sĩ đã khiến nhiều người lo lắng khi đăng tải hình ảnh cạo gió khắp người lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Giờ mới thấu hiểu tại sao từ lúc chị Hồng Vân làm bầu show là mỗi ngày chị hay cạo gió... Tui mới làm bầu nhỏ cũng bị cạo tan nát ra này. Chung quy là cũng tại lo toan và nhiều trăn trở”.

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Bài đăng của Thúy Nga - Ảnh: FB

Qua hình ảnh được chia sẻ, có thể nhận thấy toàn bộ phần lưng của Thúy Nga đỏ ửng sau khi cạo gió. Theo đó, vì tất bật chuẩn bị cho các show diễn, cô đã trúng gió vì kiệt sức.

Được biết, đây không phải lần đầu Thúy Nga chia sẻ hình ảnh cạo gió để bớt mệt. Thậm chí, nữ danh hài từng gây sốc khi đăng ảnh cạo gió vì ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ cho rằng cạo gió như Thúy Nga rất nguy hiểm. Bởi lẽ, cạo gió sai cách có thể khiến người bệnh gặp nguy hiểm, thậm chí tử vong.

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Nữ nghệ sĩ thường xuyên áp dụng cách cạo gió khi mệt mỏi - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng của nghệ sĩ Thúy Nga, nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng và gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến cô: “Mau khỏe chị ơi”, “Nhớ giữ gìn sức khỏe em nhé!”, “Cẩn thận gió lại ngấm ngược thì cảm nặng hơn đó”, “Uống thuốc chưa chị ơi”, “Thấy mà xót, cô mệt lắm đúng không?”...

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Từ khóa:   Thúy Nga nghệ sĩ Thúy Nga Hồng Vân

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