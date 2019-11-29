Bị đồn thẩm mỹ 'cắt môi, tiêm môi', danh hài Thúy Nga đáp trả cực hài hước

Nhắc lại câu chuyện ngày ấu thơ, danh hài Thúy Nga đập tan tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ phần môi một cách khéo léo.

Danh hài Thúy Nga là gương mặt được đông đảo khán giả trong nước lẫn hải ngoại yêu thích. Mỗi khi xuất hiện, nữ nghệ sĩ luôn mang đến cho mọi người tiếng cười bởi lối nói chuyện vui vẻ, hài hước của mình.

Ảnh đời thường của Thúy Nga cũng khiến mọi người phì cười - Ảnh: FB

Mới đây, Thúy Nga vừa đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh mới nhất của mình, khoe nhan sắc xinh đẹp rạng ngời ở tuổi 43. Kèm theo đó, cô còn viết status giải đáp thắc mắc của một số người về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Bà mẹ đơn thân phủ nhận chuyện từng cắt môi và tiêm môi đầy hóm hỉnh.

Nữ nghệ sĩ khoe nhan sắc xinh đẹp rạng rỡ và phủ nhận tin đồn 'dao kéo' - Ảnh: FB

Nghệ sĩ Thúy Nga hài hước viết: "Má tui kể: Hồi nhỏ sanh tui ra cái mỏ tui xấu lắm. Nguyên cái mặt thấy cái mỏ dảnh đưa ra cả khúc... cả nhà ai cũng rầu.

Tới tận năm 2019 cái mỏ của tui mới được kịp xu hướng môi tim mỏ dảnh... giờ ra đường ai gặp cũng hỏi: “Chị ơi, chị cắt môi với tiêm môi ở đâu mà đẹp vậy???” riết không biết trả lời sao luôn nà quý vị... có trung tâm thẩm mỹ viện nào muốn quảng cáo... em trả lời luôn cho nhanh nè".

Thúy Nga sống cùng con gái Nguyệt Cát sau thất bại hôn nhân - Ảnh: FB

Dưới bài viết, mọi người hết lời ngợi khen sắc vóc trẻ trung, rạng ngời của Thúy Nga dù đã ngoài tứ tuần. Sự hóm hỉnh của nữ nghệ sĩ khi đáp trả tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ cũng khiến dân mạng thích thú.

Đăng ảnh lưng trần với những mảng đỏ, danh hài Thúy Nga khiến khán giả hốt hoảng Sau khi danh hài Thúy Nga chia sẻ về tình trạng sức khỏe trên trang cá nhân, nhiều người hâm mộ tỏ ra lo lắng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-don-tham-my-cat-moi-tiem-moi-danh-hai-thuy-nga-dap-tra-cuc-hai-huoc-345346.html