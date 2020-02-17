Thúy Nga bật mí lý do ca sĩ Bằng Kiều 'đào hoa quanh năm'

Hậu trường 17/02/2020 16:38

Đến thăm nhà Bằng Kiều tại Mỹ, danh hài Thúy Nga trầm trồ vì vườn nhà anh vẫn tràn ngập sắc xuân. Cô thích thú khi được thưởng thức nhiều món ngon của mẹ đồng nghiệp.

Trên trang cá nhân, danh hài Thúy Nga vừa đăng tải loạt ảnh rạng rỡ khi đến thăm nhà ca sĩ Bằng Kiều. Dù Tết Nguyên Đán đã qua gần 1 tháng nhưng nhà của ông bố 3 con vẫn tràn ngập sắc hoa rực rỡ.

Thúy Nga viết: "Hết Tết rồi mà qua nhà anh Bằng Kiều thì thấy vẫn đầy mùa xuân. Trước nhà ảnh trồng cây hoa đào rực rỡ thế này chả trách gì ổng đào hoa quanh năm!".

danh hai thuy nga chia se
Thúy Nga chụp ảnh tại vườn nhà ca sĩ Bằng Kiều - Ảnh: FB

danh hai thuy nga chia se 1

danh hai thuy nga chia se 2
Hết Tết nhưng nhà nam ca sĩ vẫn ngập tràn hoa đào - Ảnh: FB

Cô còn hài hước chia sẻ chuyện bị mẹ Bằng Kiều chửi khi đến thăm nhà: "Qua nhà anh ấy vui nhất là cái khoản "ăn chực" vừa ăn vừa nghe mẹ anh Bằng Kiều chửi là vui tai lắm nhưng mà phải công nhận mẹ ảnh nấu thì ngon nhất Cali, vì miếng ăn tụi tui bất chấp chịu nghe chửi luôn.

Qua ăn rồi phá banh nhà anh Bằng Kiều mà ổng còn ở Việt Nam. Mai ảnh mới về, hẹn nhau mai qua ăn nhậu tiếp!".

Bài viết của diễn viên Thúy Nga thu hút sự quan tâm lớn của dân mạng. Qua hình ảnh được đăng tải, mọi người có thể thấy được phần nào cơ ngơi của Bằng Kiều tại Mỹ. Quanh biệt thự là sân vườn rộng trồng rất nhiều cây ăn quả và hoa.

danh hai thuy nga chia se 3
Cô được thưởng thức nhiều món ăn ngon do mẹ nam ca sĩ nấu - Ảnh: FB

danh hai thuy nga chia se 4danh hai thuy nga chia se 5

danh hai thuy nga chia se 6

danh hai thuy nga chia se 7
Những hình ảnh được chụp tại nhà ca sĩ Bằng Kiều tại Mỹ - Ảnh: FB

Cách đây ít ngày, bà mẹ đơn thân vừa gặp chuyện không may. Cụ thể, Thúy Nga bị lấy trộm thông tin thẻ tín dụng và cà thẻ hết 4.000 USD. Trước đó, nữ danh hài từng gặp phải tình trạng này nhưng số tiền bị mất chỉ vài trăm đô la.

Xui như Thúy Nga, bị kẻ xấu cà thẻ lấy mất gần trăm triệu đúng ngày Valentine

Xui như Thúy Nga, bị kẻ xấu cà thẻ lấy mất gần trăm triệu đúng ngày Valentine

Trên trang Facebook cá nhân, danh hài Thúy Nga khiến nhiều người lo lắng khi cho biết vừa bị một kẻ xấu cà thẻ lấy mất gần trăm triệu.

Xem thêm
Từ khóa:   Thúy Nga Bằng Kiều diễn viên Thúy Nga

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 2 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 7 giờ 58 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 8 giờ 13 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 43 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 9 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026