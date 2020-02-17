Thúy Nga bật mí lý do ca sĩ Bằng Kiều 'đào hoa quanh năm'

Đến thăm nhà Bằng Kiều tại Mỹ, danh hài Thúy Nga trầm trồ vì vườn nhà anh vẫn tràn ngập sắc xuân. Cô thích thú khi được thưởng thức nhiều món ngon của mẹ đồng nghiệp.

Trên trang cá nhân, danh hài Thúy Nga vừa đăng tải loạt ảnh rạng rỡ khi đến thăm nhà ca sĩ Bằng Kiều. Dù Tết Nguyên Đán đã qua gần 1 tháng nhưng nhà của ông bố 3 con vẫn tràn ngập sắc hoa rực rỡ. Thúy Nga viết: "Hết Tết rồi mà qua nhà anh Bằng Kiều thì thấy vẫn đầy mùa xuân. Trước nhà ảnh trồng cây hoa đào rực rỡ thế này chả trách gì ổng đào hoa quanh năm!".

Thúy Nga chụp ảnh tại vườn nhà ca sĩ Bằng Kiều - Ảnh: FB Hết Tết nhưng nhà nam ca sĩ vẫn ngập tràn hoa đào - Ảnh: FB Cô còn hài hước chia sẻ chuyện bị mẹ Bằng Kiều chửi khi đến thăm nhà: "Qua nhà anh ấy vui nhất là cái khoản "ăn chực" vừa ăn vừa nghe mẹ anh Bằng Kiều chửi là vui tai lắm nhưng mà phải công nhận mẹ ảnh nấu thì ngon nhất Cali, vì miếng ăn tụi tui bất chấp chịu nghe chửi luôn.

Qua ăn rồi phá banh nhà anh Bằng Kiều mà ổng còn ở Việt Nam. Mai ảnh mới về, hẹn nhau mai qua ăn nhậu tiếp!". Bài viết của diễn viên Thúy Nga thu hút sự quan tâm lớn của dân mạng. Qua hình ảnh được đăng tải, mọi người có thể thấy được phần nào cơ ngơi của Bằng Kiều tại Mỹ. Quanh biệt thự là sân vườn rộng trồng rất nhiều cây ăn quả và hoa. Cô được thưởng thức nhiều món ăn ngon do mẹ nam ca sĩ nấu - Ảnh: FB Những hình ảnh được chụp tại nhà ca sĩ Bằng Kiều tại Mỹ - Ảnh: FB Cách đây ít ngày, bà mẹ đơn thân vừa gặp chuyện không may. Cụ thể, Thúy Nga bị lấy trộm thông tin thẻ tín dụng và cà thẻ hết 4.000 USD. Trước đó, nữ danh hài từng gặp phải tình trạng này nhưng số tiền bị mất chỉ vài trăm đô la.

Xui như Thúy Nga, bị kẻ xấu cà thẻ lấy mất gần trăm triệu đúng ngày Valentine Trên trang Facebook cá nhân, danh hài Thúy Nga khiến nhiều người lo lắng khi cho biết vừa bị một kẻ xấu cà thẻ lấy mất gần trăm triệu.

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