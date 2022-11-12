Elly Trần tiếp tục tố chồng Tây “cắm sừng” lúc cô bụng mang dạ chửa, gọi vợ là “bạn gái cũ” để dễ tán gái xinh

Elly Trần kể tiếp câu chuyện sóng gió cuộc đời, cô tâm sự những ngày cô hạnh phúc nhất là những ngày ôm ấp trong mình một sinh linh bé nhỏ. Tuy nhiên, trong lúc “bụng mang dạ chửa” chồng Tây liên tục đi đàn đúm chơi bời. Cụ thể, Elly Trần cho biết trong thời gian cô mang thai, ông xã thường xuyên về trễ, khoảng 1-2 giờ sáng mới về đến nhà. Tuy nhiên, anh không về một mình mà dẫn theo 5-7 người nữa để tổ chức ăn uống, tiệc tùng. Elly bức xúc tố cáo chồng:

Những ngày gần đây, câu chuyện hôn nhân đầy sóng gió của Elly Trần và chồng Tây khiến mạng xã hội náo loạn mạng xã hội khi cả 2 bên tố cáo qua lại không hồi kết. Sau 2 phần bóc phốt sự giả dối và ngoại tình của chồng Tây, "hot girl hai con" tiếp tục phần thứ 3 với chi tiết cô bị người đầu ấp tay gối lợi dụng danh tiếng để đi tán gái xinh.

Sau sự việc ở nightclub quận 1 thì chồng tôi về nhà sớm hơn, mới tầm 1-2g sáng là về đến nhà rồi. Nhưng chắc sợ tôi buồn nên anh ấy không về một mình mà xách theo 5-7 người nữa, kiểu như bãi đáp trước khi gà gáy. Thế là tôi lại có thêm việc làm để khuây khoả chính là mỗi lần bạn bè anh ấy đói thì anh ấy vào đập cửa kêu tôi dậy: "Vợ ơi, làm cơm chiên, mì xào đi vợ". Vì không muốn làm mất mặt chồng đối với bạn bè anh ấy nên tôi cũng dậy nấu món cho họ. Và chắc hẳn chồng tôi cũng lo lắng cho thai kỳ của tôi lắm nên mặc dù biết tôi cần nghỉ ngơi nên chồng tôi vẫn lên nhạc bùm bùm bùm vang vọng cả núi rừng. Những lúc tôi khóc không kiểm soát vì thay đổi hormone thai kì hay mệt quá thì tôi nhắm mắt lại, hít thở chậm và tưởng tượng ra tiếng em bé trong bụng nói với mình: "Mẹ ơi, đừng có khóc!".

"Nếu có ai hỏi trong suốt cuộc hôn nhân của tôi, khoảng thời gian nào làm tôi hạnh phúc nhất thì đó chính là lúc tôi mang thai. Tôi hạnh phúc khi biết mình cần sống thật khoẻ mạnh để che chở cho cái thứ bé xíu xiu đang đạp ở trong bụng. Thực sự thời gian đó nếu không xuất hiện cái nhân vật mà tôi coi quan trọng hơn cả tính mạng của mình thì tôi không chắc sẽ còn có tôi bây giờ.

Toàn bộ bài viết của Elly Trần trên trang cá nhân. (Ảnh: FB Elly Trần)

Elly Trần kể tiếp chuyện hôn nhân sóng gió, lúc mang thai bị chồng Tây “cắm sừng”, gọi vợ là “bạn gái cũ” để dễ tán gái xinh (Ảnh: FB Elly Trần)

Gia đình Elly Trần lúc còn hạnh phúc. (Ảnh: FB Elly Trần)

Không chỉ vậy, Elly Trần còn tiết lộ lúc mang thai, chồng Tây còn gọi cô là "bạn gái cũ" và lấy mác nổi tiếng của cô để đi cưa cẩm tán nhiều gái xinh tươi khác. Hot girl 2 con nức nở:

"Những tưởng thôi dù sao mình cũng sắp sinh rồi cứ cố lạc quan nhất có thể cho sức khoẻ thai nhi là được. Vậy mà bão lại ập tới bất ngờ. Tầm 4-5g chiều ngày chủ nhật khi tôi bầu tháng thứ 7, chồng tôi và tôi đi ăn ở 1 nhà hàng ở đường Hai Bà Trưng quận 1. Từ đâu có một cô gái đi lại dừng trước bàn chúng tôi hỏi: "Ủa vậy là sao đây D.? Sao nói Elly Trần là bạn gái cũ?".

Tôi ngước lên nhìn, nhận ra đó là một cô hotgirl mới nổi lên rần rần thời điểm gần đó. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì chồng tôi đứng bật dậy, lật đật lôi tôi chạy xềnh xệch ở Kumho quận 1, chạy xuống đến hầm giữ xe, tôi giằng tay ra hỏi: "Chuyện vừa nãy là sao?". Chồng tôi bảo: "Con đó nó bị ngáo bị điên khùng đừng quan tâm tới nó". Tôi im lặng và sau đó chủ động liên lạc cô gái ấy hỏi rõ sự tình. Cô ấy nói vừa được C. tài trợ thẻ tập cho Kol. Sau đó, có một người bên đó chủ động liên lạc mời em đi ăn, người đó nói sếp thích em và EllyTran LÀ BẠN GÁI CŨ của anh ấy. (Mọi nguời ghi nhớ khúc này vì sẽ link với những phần sau).

"Kẻ thứ ba" bị Elly Trần tố cáo. (Ảnh: FB Elly Trần)

Cô ấy nói: "Em không có biết ổng là ai, nhưng nghe Elly Trần là bạn gái cũ của ổng thì em nghĩ chắc ông này cũng xịn nên em đồng ý đi ăn. Gặp nhau ăn tối ở nhà hàng trên cao tại Nguyễn Thị Minh Khai quận 1. Sau đó, ông ấy nhắn tin tán tỉnh em, nói chuyện rất ngọt ngào. Qua nhà đợi em soạn đồ đưa em ra sân bay đi Hà Nội. Có gặp mẹ em nữa, ổng lễ phép với mẹ em lắm. Đến sân bay nắm tay rồi hôn má em chào. Khi em về lại Sài Gòn thì rủ em đi club, chung với team ổng. Ổng để em ngồi trên đùi kiểu thương em dữ lắm. Em cũng hơi xiêu lòng. Sau đó, em say ổng không chở em về nhà mà chở em qua quận 7, nhà ai em không nhớ tại em say quá rồi, nhưng không phải người Việt. Xong ổng đưa em vô phòng lột đồ ra đòi... nhưng em không chịu. Cái ổng ghì tay em bạo lực lắm...? (Tôi không trả lời). Xong ổng cứ ép em cho đến khi em nói ngày mai em sẽ gọi báo chí đến thì ổng mới buông em ra. Sáng dậy ổng chạy về sớm lắm, em tự về. Bữa đó em về nhà là em vẫn thấy tay em bầm đó"".

Elly Trần tiết lộ thời điểm đó và suốt 10 năm qua cô không lên tiếng là vì không muốn kể xấu chồng dù chịu nhiều ấm ức nhưng nay đã tức nước vỡ bờ: "Khi đó lý do tôi không trả lời câu hỏi của cô ấy vì quan điểm của tôi trong hôn nhân là không kể xấu chồng mình. Vậy nên bao nhiêu năm qua mới có chuyện ngoài kia người ta vì biết tôi luôn im lặng chịu trận nên mới thoải mái đoán đồn về tôi đó. Nhưng đến thời điểm này thì hẳn là không còn ít người mục sở thị (trong thực tế) và biết câu trả lời mà cô gái ấy muốn hỏi rồi nên tôi lại càng không cần trả lời nữa.

Thời điểm này chồng tôi có một trợ lý đã có chồng có con. Cô ấy cũng được chồng tôi giao cho xử lý mấy cái linh tinh ở nhà nên chúng tôi cũng có hay nói chuyện. Trợ lý của chồng tôi biết thời gian đó tôi bầu mà cứ phải ở nhà một mình suốt nên cũng hay nói mấy chuyện về chăm sóc trẻ sơ sinh. Một ngày cô ấy nói rằng chồng tôi đã mấy lần gọi cô ấy lên văn phòng rất sớm, 5g sáng đã gọi lên rồi, anh ấy nói rằng thấy cô đơn, nhưng em thấy kì kì nên em không lên. Sau đó, tôi hỏi chồng tôi tại sao lại làm vậy với cô ấy. Thì hôm sau chồng tôi sa thải cô trợ lý. Tôi gọi xin lỗi cô ấy và cô ấy nói: "Em nói chuyện xảy ra với bản thân em chứ không phải ai, mà nếu ổng không có ý gì xấu thì sao lại cho em nghỉ kiểu này được. Ổng cho em nghỉ ngang xong rồi còn đánh giá xấu vào CV em cho em khỏi đi xin việc. Chị coi khốn nạn không?".

Elly Trần dần dần hé lộ những câu chuyện chưa kể về cuộc hôn nhân 10 năm của cô với ông xã người Mỹ. (Ảnh: FB Elly Trần)

Dù đây chỉ mới là chia sẻ một phía từ Elly Trần cũng như chưa rõ thực hư câu chuyện này thế nào, ai đúng ai sai trong câu chuyện kể trên, song ồn ào xoay quanh Elly Trần với chồng Tây vẫn đang là chủ đề nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng.