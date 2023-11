Hậu bị chồng Tây tố 'bịa chuyện' xuyên tạc sự thật, Elly Trần ngay lập tức có màn 'phản dame' cực gắt khiến netizen trầm trồ

Bài đăng của Elly Trần trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình

Dane cho biết ồn ào này gây ảnh hưởng đến các con và những người xung quanh: “Nó đang gây ảnh hưởng đến nhiều người và tập thể liên quan. Đặc biệt nghiêm trọng khi nó khiến hình ảnh của các con tôi bị lan truyền kèm những nội dung thị phi trên truyền thông và mạng xã hội”. Về phí Elly Trần, cô cho rằng các con đang được bảo vệ, không bị ảnh hưởng: “Các con tôi hoàn toàn ko cảm thấy gì ảnh hưởng cả nha. Yên tâm vì trước khi lật tấm chăn lên tôi đã mời con lên nói chuyện là tôi sẽ công bố tất cả những gì đã xảy ra và hỏi con tôi có ok, có ổn ko? Con gái chúng tôi đã nói "mami còn những tấm hình hôn hít của họ không? Lúc con qua nhà đó có chụp gửi mami rồi đó".

Dane tiếp tục tố cáo vợ: “Tháng 12/2011, tôi và Elly kết hôn. Chúng tôi có với nhau hai con. Đến tháng 5/2019, chúng tôi chính thức ly thân do Elly không đồng ý ly dị dù tôi đã đề nghị nhiều lần và nói rõ với cô ấy rằng tôi và cô ấy không bao giờ có thể quay lại sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Giữa chúng tôi chỉ có thể là đối tác cùng chăm sóc và nuôi dạy con cái. Kể từ đó mỗi người có cuộc sống riêng của mình. Tôi dọn ra ở riêng và đã có những thỏa thuận với mẹ của các con. Theo đó, tôi đã chu cấp nhà ở, xe ô tô, chi phí sinh hoạt và học phí trường quốc tế cho các con, trung bình mỗi tháng 250 triệu đồng. Từ thời điểm ly thân đến nay, tôi chưa bao giờ ngừng cung cấp bất kể khoản chi phí nào của Elly và các con như đã thoả thuận. Các khoản chi trả này rất minh bạch và dễ dàng kiểm chứng bởi tôi dùng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Elly".

Elly Trần bức xúc: "Tháng 4/ 2019 tôi phát hiện chồng tôi ngoại tình với nhân viên công ty qua Camera ở phòng khách khi họ facetime mỗi đêm. Chắc chồng tôi chưa quên cái đêm chồng với bồ chồng cãi nhau chồng phải thức đến sáng để dỗ dành. Xong sáng tôi hỏi sao chồng không ngủ thì chồng tôi nói 1 giám đốc trong cali stress chồng tôi cần an ủi. Chắc chồng tôi cũng không quên cái lúc chồng tôi dắt nhân tình cũng là nhân viên bấy giờ đi ngoại tình. Khi đó trực giác phụ nữ mách bảo nên tôi gọi facetime cho chồng tôi nhưng anh ấy lại vào toilet mở nước to lên trả lời trong khi anh ấy xưa giờ không hề có thói quen đó. Chồng tôi đã nói "I love you vợ" khi nhân tình ở cùng 1 phòng lúc đó. Khẳng định 100% không có chuyện 1 lần chồng tôi đề nghị ly hôn vào thời điểm 2019 chứ đừng nói nhiều lần! Lỗi của chính anh ấy ngoại tình với staffs Cali sao dám mở miệng thời điểm đó. Chồng tôi chỉ bắt đầu đề nghị ly hôn để ra điều kiện với tôi về việc tôi phải cho các con tôi lại gần, giao du, chơi chung với đống xà bần của anh ấy gần đây nha. Cứ cái gì anh ấy nói mà tôi không đồng ý thì anh ấy nói "ly dị, cắt tiền, ly dị, cắt tiền".

Elly Trần tung bằng chứng cho thấy chồng từ chối chuyển tiền cho con - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy câu chuyện vẫn có dấu hiệu đi đến hồi kết, tuy nhiên theo một số bộ phận netizen cho biết dù đúng hay sai thì việc chồng ngoại tình khi cả 2 chưa chính thức ly dị là đã sai hoàn toàn. Bằng chứng là phía dưới bài đăng, không ít người hâm mộ bày tỏ ủng hộ với Elly Trần.