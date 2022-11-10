'Ngậm đắng nuốt cay' bao nhiêu năm để gìn giữ mái ấm gia đình hạnh phúc, Elly Trần bất lực nhìn chồng cung phụng nhân tình như 'bà hoàng'

Trong vài ngày vừa qua vụ việc Elly Trần tố chồng hợp phát mình đang ngoại tình bỏ rơi vợ con đang là thông tin nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ phía netizen. Cụ thể, trên MXH của mình nữ MC xinh đẹp cho biết: "Chồng hợp pháp của tôi ép buộc tôi phải cho Cadie và Alfie gặp và ngủ lại cùng nhân tình của anh ta nếu không anh ta sẽ không đóng tiền học cho hai đứa. Cái chuyện vô nhân tính như vậy mà họ cũng dám làm, ba mẹ con mình phải làm sao đây các mẹ", cô bức xúc chia sẻ.

Elly Trần và chồng Tây thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Cũng theo một số netizen đây được cho là hành động bộc phát sau khoảng thời gian chịu đựng khá lâu của người đẹp này. Cụ thể, trước đó Elly Trần đã làm khán giả vô cùng hoang mang khi liên tục đăng chia sẻ ẩn ý về chuyện đàn ông ngoại tình và tâm trạng bất ổn. Dựa vào chia sẻ của Elly Trần, công chúng đặt nghi vấn về mối quan hệ hiện tại giữa cô và ông xã ngoại quốc dường như đang gặp trục trặc từ cách đó vài tháng.