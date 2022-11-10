'Ngậm đắng nuốt cay' bao nhiêu năm để gìn giữ mái ấm gia đình hạnh phúc, Elly Trần bất lực nhìn chồng cung phụng nhân tình như 'bà hoàng'

Câu chuyện Elly Trần và chồng Tây vẫn đang được đông đảo người hâm mộ quan tâm nhiều nhất ở thời điểm hiện tại.
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Trong vài ngày vừa qua vụ việc Elly Trần tố chồng hợp phát mình đang ngoại tình bỏ rơi vợ con đang là thông tin nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ phía netizen. Cụ thể, trên MXH của mình nữ MC xinh đẹp cho biết: "Chồng hợp pháp của tôi ép buộc tôi phải cho Cadie và Alfie gặp và ngủ lại cùng nhân tình của anh ta nếu không anh ta sẽ không đóng tiền học cho hai đứa. Cái chuyện vô nhân tính như vậy mà họ cũng dám làm, ba mẹ con mình phải làm sao đây các mẹ", cô bức xúc chia sẻ.
Cũng theo một số netizen đây được cho là hành động bộc phát sau khoảng thời gian chịu đựng khá lâu của người đẹp này. Cụ thể, trước đó Elly Trần đã làm khán giả vô cùng hoang mang khi liên tục đăng chia sẻ ẩn ý về chuyện đàn ông ngoại tình và tâm trạng bất ổn. Dựa vào chia sẻ của Elly Trần, công chúng đặt nghi vấn về mối quan hệ hiện tại giữa cô và ông xã ngoại quốc dường như đang gặp trục trặc từ cách đó vài tháng.
Mới đây nhất người đẹp 2 con cũng đã tiếp tục có động thái mới trên MXH khi cho biết sau những nỗ lực, sẵn sàng hy sinh sự nghiệp để xây dựng tổ ấm gia đình cùng chồng để rồi giờ đây lại phải ''ngậm đắng nuốt cay'' nhìn chồng cung phụng người khác như bà hoàng khiến bản thân cô giờ đây cảm thấy bất lực.
Chứng kiến điều này không ít người hâm mộ đã bày tỏ sự cảm thông dành cho cô nàng, đồng thời cũng không quên an ủi người đẹp.
Elly Trần nổi tiếng là người đẹp kín tiếng trong showbiz. Ngoài việc công khai hai nhóc tì xinh xắn là bé Cadie Mộc Trà và Alfie Túc Mạch, cô hoàn toàn không có bất cứ chia sẻ nào về người đàn ông của mình. Mặc dù hồi đầu năm 2019, CDM bất ngờ tìm được thông tin của người đàn ông ngoại quốc được cho là ông xã bí mật của Elly Trần thì cô vẫn tuyệt đối không công khai thông tin gì về bố của 2 người con mình.