Bạn bè và khán giả đồng loạt gửi lời chia buồn đến gia đình nữ diễn viên Kiều Trinh trước nỗi đau mất đi người thân.
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Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Kiều Trinh đau lòng thông báo cha dượng vừa qua đời: “Vĩnh biệt ba Thanh, út con xin lỗi không có mặt đưa ba lần cuối. Hôm nay từ quê Bình Long con vừa bước chân về nhà ở Sài Gòn để đi làm ngày cuối cùng thì nhận được tin ba mất làm con bần thần”.
Theo chia sẻ của Kiều Trinh, cô nhận được tin cha dượng mất khi vừa đặt chân lên Sài Gòn. Tuy nhiên, vì công việc bận rộn nên nữ diễn viên chưa thể thu xếp để trở về bên cạnh ba. Chính vì vậy mà Kiều Trinh vô cùng đau buồn, cô cũng gửi lời xin lỗi đến người cha quá cố của mình.
Nữ diễn viên nghẹn ngào cho biết, dù chỉ là cha dượng nhưng ông lại rất yêu thương cô. Suốt 10 năm qua, ông chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc giúp cô vượt qua mọi khó khăn: “Từ ngày má con mất, ba đã thay má luôn là bức tường tinh thần gọi điện thoại an ủi, hỏi thăm động viên con và ba luôn giúp con khi con khó khăn. Ba là người mà con có thể chia sẻ mọi việc ở cuộc sống”.
Dưới bài đăng, bạn bè và khán giả đồng loạt gửi lời chia buồn đến gia đình Kiều Trinh và động viên cô sớm vượt qua nỗi đau mất đi người thân: “Cô đừng quá đau buồn nha cô. Ông ra đi thanh thản và sẽ dõi theo cả nhà ạ”, “Xin được chia buồn cùng em nhé!”, “Con chia buồn cùng cô ạ. Cô ơi cố lên nha cô”…
Cách đây ít phút, nữ diễn viên cũng đã gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp và khán giả: “Út và gia đình trân trọng cảm ơn sâu sắc đến tất cả anh chị, bạn bè đã gửi lời chia buồn đến gia đình”.