Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Kiều Trinh đau lòng thông báo cha dượng vừa qua đời: “Vĩnh biệt ba Thanh, út con xin lỗi không có mặt đưa ba lần cuối. Hôm nay từ quê Bình Long con vừa bước chân về nhà ở Sài Gòn để đi làm ngày cuối cùng thì nhận được tin ba mất làm con bần thần”.

Bài đăng của diễn viên Kiều Trinh - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của Kiều Trinh, cô nhận được tin cha dượng mất khi vừa đặt chân lên Sài Gòn. Tuy nhiên, vì công việc bận rộn nên nữ diễn viên chưa thể thu xếp để trở về bên cạnh ba. Chính vì vậy mà Kiều Trinh vô cùng đau buồn, cô cũng gửi lời xin lỗi đến người cha quá cố của mình.