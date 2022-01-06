Diễn viên Đình Hiếu háo hức khi được lên chức bố sau hơn 8 tháng về chung một nhà với vợ trẻ kém 8 tuổi

Hậu trường 06/01/2022 09:04

Nam diễn viên Đình Hiếu vừa mới thông báo đã lên chức bố ở tuổi 42.

Diễn viên Đình Hiếu là một gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua những vai diễn trong các bộ phim đình đám một thời như: Hương phù sa, Nghề báo, Gọi giấc mơ về, Sóng gió cuộc đời, Cổng mặt trời... Bên cạnh đó, Đình Hiếu còn đảm nhận vai trò MC cho nhiều TV show.

Đầu tháng 5/2021 vừa qua, nam diễn viên bất ngờ thông báo tổ chức lễ cưới tại quê nhà. Được biết, bà xã Đình Hiếu kém chồng 8 tuổi và không làm việc trong lĩnh vực giải trí. Tuy nhiên, theo chia sẻ của nam diễn viên, vợ anh luôn thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ với anh nhiều điều trong công việc.

Diễn viên Đình Hiếu háo hức khi được lên chức bố sau hơn 8 tháng về chung một nhà với vợ trẻ kém 8 tuổi - Ảnh 1
Diễn viên Đình Hiếu thông báo tổ chức lễ cưới với vợ kém 8 tuổi vào đầu tháng 5/2021 - Ảnh: FBNV

Sau nhiều ngày tháng mong đợi, mới đây trên trang cá nhân, diễn viên Đình Hiếu lại khiến người hâm mộ bất ngờ hơn khi thông báo bà xã kém 8 tuổi vừa mới sinh con đầu lòng. Dù không tiết lộ nhóc tì được sinh vào thời điểm nào, tuy nhiên nhiều nghệ sĩ thân thiết như Lê Phương, Huy Khánh,... cũng như khán giả vẫn dành nhiều lời chúc mừng khi nam diễn viên được lên chức bố.

Diễn viên Đình Hiếu háo hức khi được lên chức bố sau hơn 8 tháng về chung một nhà với vợ trẻ kém 8 tuổi - Ảnh 2
Nam diễn viên háo hức khi được lên chức bố ở tuổi 42 - Ảnh: Chụp màn hình
Diễn viên Đình Hiếu háo hức khi được lên chức bố sau hơn 8 tháng về chung một nhà với vợ trẻ kém 8 tuổi - Ảnh 3
Diễn viên Đình Hiếu háo hức khi được lên chức bố sau hơn 8 tháng về chung một nhà với vợ trẻ kém 8 tuổi - Ảnh 4
Nhiều nghệ sĩ, bạn bè đồng nghiệp gửi lời chúc mừng đến nam diên viên - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, nói về cơ duyên gặp gỡ, nam diễn viên Cổng mặt trời thổ lộ rằng anh và vợ quen nhau qua mai mối. Dù vậy, cả hai đã sớm rung động và cảm nhận tình yêu chân thành từ đối phương. Đồng thời, Đình Hiếu cho biết anh mong muốn gặp được người hiểu mình để gắn bó lâu dài nên khi quen Ngọc Hân, anh nhận ra đây chính là người phụ nữ của cuộc đời mình.

Tấn Hoàng thông báo tin vui được 'lên chức', tiết lộ không dám nghe hết câu chuyện bé gái 8 tuổi bị bạo hành vì quá đau lòng

Tấn Hoàng thông báo tin vui được 'lên chức', tiết lộ không dám nghe hết câu chuyện bé gái 8 tuổi bị bạo hành vì quá đau lòng

Theo nghệ sĩ Tấn Hoàng, sự việc của bé gái 8 tuổi bị bạo hành là bất nhân, tiết lộ không dám nghe kể hết vì "đau lòng quá".

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên đình hiếu lên chức bố diễn viên đình hiếu vợ kém 8 tuổi của diễn viên đình hiếu

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 2 giờ 6 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 3 giờ 5 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 3 giờ 6 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?