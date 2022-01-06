Diễn viên Đình Hiếu háo hức khi được lên chức bố sau hơn 8 tháng về chung một nhà với vợ trẻ kém 8 tuổi

Nam diễn viên Đình Hiếu vừa mới thông báo đã lên chức bố ở tuổi 42.
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Diễn viên Đình Hiếu là một gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua những vai diễn trong các bộ phim đình đám một thời như: Hương phù sa, Nghề báo, Gọi giấc mơ về, Sóng gió cuộc đời, Cổng mặt trời... Bên cạnh đó, Đình Hiếu còn đảm nhận vai trò MC cho nhiều TV show.
Đầu tháng 5/2021 vừa qua, nam diễn viên bất ngờ thông báo tổ chức lễ cưới tại quê nhà. Được biết, bà xã Đình Hiếu kém chồng 8 tuổi và không làm việc trong lĩnh vực giải trí. Tuy nhiên, theo chia sẻ của nam diễn viên, vợ anh luôn thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ với anh nhiều điều trong công việc.
Sau nhiều ngày tháng mong đợi, mới đây trên trang cá nhân, diễn viên Đình Hiếu lại khiến người hâm mộ bất ngờ hơn khi thông báo bà xã kém 8 tuổi vừa mới sinh con đầu lòng. Dù không tiết lộ nhóc tì được sinh vào thời điểm nào, tuy nhiên nhiều nghệ sĩ thân thiết như Lê Phương, Huy Khánh,... cũng như khán giả vẫn dành nhiều lời chúc mừng khi nam diễn viên được lên chức bố.
Trước đó, nói về cơ duyên gặp gỡ, nam diễn viên Cổng mặt trời thổ lộ rằng anh và vợ quen nhau qua mai mối. Dù vậy, cả hai đã sớm rung động và cảm nhận tình yêu chân thành từ đối phương. Đồng thời, Đình Hiếu cho biết anh mong muốn gặp được người hiểu mình để gắn bó lâu dài nên khi quen Ngọc Hân, anh nhận ra đây chính là người phụ nữ của cuộc đời mình.