Diễn viên Đình Hiếu háo hức khi được lên chức bố sau hơn 8 tháng về chung một nhà với vợ trẻ kém 8 tuổi

Diễn viên Đình Hiếu là một gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua những vai diễn trong các bộ phim đình đám một thời như: Hương phù sa, Nghề báo, Gọi giấc mơ về, Sóng gió cuộc đời, Cổng mặt trời... Bên cạnh đó, Đình Hiếu còn đảm nhận vai trò MC cho nhiều TV show.

Đầu tháng 5/2021 vừa qua, nam diễn viên bất ngờ thông báo tổ chức lễ cưới tại quê nhà. Được biết, bà xã Đình Hiếu kém chồng 8 tuổi và không làm việc trong lĩnh vực giải trí. Tuy nhiên, theo chia sẻ của nam diễn viên, vợ anh luôn thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ với anh nhiều điều trong công việc.