Đào Bá Lộc chăm làm điều này khiến 'hội mê giày cao gót' tị nạnh

Hậu trường 05/12/2021 07:00

Đào Bá Lộc chăm mang giày cao gót nhưng lại vô cùng sang chảnh và tinh tế.

Trong hình ảnh mới đăng tải, Đào Bá Lộc diện set đồ kiểu cổ điển. Ca sĩ phối blazer cùng chân váy ngắn, đi kèm là tất cổ cao và giày cao gót đế vuông cảm hứng nữ sinh học đường. Vẻ ngoài yểu điệu của Đào Bá Lộc gây bất ngờ và được nhiều người hâm mộ khen ngợi.

Nửa năm gần đây, phong cách của Đào Bá Lộc ngày càng nữ tính. Ca sĩ không ngại khoe dáng với các kiểu váy quyến rũ như chân váy ngắn, đầm lụa... kết hợp cùng giày gót nhọn sang chảnh.

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Đào Bá Lộc chăm làm điều này khiến 'hội mê giày cao gót' tị nạnh - Ảnh 2Đào Bá Lộc chăm làm điều này khiến 'hội mê giày cao gót' tị nạnh - Ảnh 3

Nam ca sĩ mang giày cao gót vô cùng sang chảnh

Sau nhiều mối tình lận đận, “đứt gánh” giữa đường thì hiện tại nam ca sĩ đang êm đềm và hạnh phúc bên người bạn trai thứ 15. Đến nay, hai người bên nhau đã được 4 năm nhưng Đào Bá Lộc vẫn chưa một lần hé lộ về danh tính của người yêu. Dù vậy, qua những chia sẻ của giọng ca Thanh Xuân trên MXH, có thể thấy nam ca sĩ đang “chìm đắm” trong tình yêu.

Trước đó, trên trang cá nhân, Đào Bá Lộc lại tiếp tục chia sẻ một cuộc hội thoại dễ thương giữa mình và bạn trai. Theo đó, nam ca sĩ viết:

Tui: “Cộng đồng mạng khen em giống công chúa kìa anh”

Anh: “Ờ! Công chúa pha - ke" ... sau đó anh no đòn.

Sự hóm hỉnh và dễ thương của Đào Bá Lộc cùng bạn trai khiến cho dân mạng thích thú và không khỏi bật cười. Chỉ là một câu hội thoại nho nhỏ nhưng cũng đủ thấy được sự ngọt ngào và vui vẻ trong chuyện tình cảm của hai người.

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Đào Bá Lộc chăm làm điều này khiến 'hội mê giày cao gót' tị nạnh - Ảnh 5

Chia sẻ hóm hỉnh của nam ca sĩ khiến dân mạng thích thú

Và dù bị người yêu “phũ” là công chúa “pha - ke” nhưng phải công nhận rằng, lời tán dương của cộng đồng mạng là chẳng ngoa chút nào. Quả thực, càng ngày Đào Bá Lộc càng khiến người hâm mộ phải trầm trồ trước nhan sắc nữ tính xinh đẹp. Đặc biệt, với tài makeup thần sầu cùng thần thái quyến rũ, Đào Bá Lộc nhiều lần làm dân tình bất ngờ bởi diện mạo mặn mà, sắc sảo "chặt đẹp" nhiều mỹ nhân.

Ảnh: Tổng hợp

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