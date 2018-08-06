Đang hạnh phúc bên Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng vẫn hoài nghi: 'Biết đâu ngày mai anh ấy quay lưng lại với mình?'

Trên trang cá nhân mới đây, Cát Phượng bất ngờ đăng tải bài viết chia sẻ về mối quan hệ tốt đẹp giữa Kiều Minh Tuấn và Bom – con trai riêng của cô. Dù 6 năm trước hay ở hiện tại, khi nhận được món quà của Kiều Minh Tuấn, Bom luôn đón nhận với niềm hạnh phúc và lòng biết ơn.

Thời gian qua vùn vụt nhỉ!”.

Bom hạnh phúc khi được Kiều Minh Tuấn tặng xe đạp để đi học - Ảnh: FBNV

Cát Phượng vô cùng cảm động vì Kiều Minh Tuấn chăm sóc và yêu thương Bom như con ruột - Ảnh: FBNV

Những chia sẻ chân thành của Cát Phượng nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Không ít người gửi lời chúc mừng nữ diễn viên vì tìm được người đàn ông tốt và bản lĩnh. Không chỉ quan tâm chăm sóc Cát Phượng chu đáo, Kiều Minh Tuấn còn yêu thương và quan tâm bé Bom như con ruột.

Ngưỡng mộ tình cảm của cặp đôi, một fan bày tỏ: “Hạnh phúc đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau đúng không chế?! Cảm ơn ông trời cho ta kiếp người để hai chế tìm được thấy nhau trong dòng đời này. Người đàn ông luôn làm chế vui, chế cười và đôi khi cũng có những giọt nước mắt trong đó nữa. Những tình cảm chân thành luôn chiến thắng tất cả mọi thứ... Chế ấy luôn là nguồn sống, luôn làm chế hạnh phúc đó là người đàn ông thực sự tốt dành cho chế từ đây về sau chế hãy luôn vững tin vào sự lựa chọn của chính mình với Tuấn là đúng không bao giờ là sai cả đâu chế ạ! Em luôn ngưỡng mộ chế về cách sống cũng như trong chuyện tình của chế đó giờ lắm luôn đó chế ạ”.

Trước lời chúc phúc của fan, Cát Phượng lại tỏ thái độ hoài nghi. Nữ diễn viên tâm sự: “Vui được ngày nào hay ngày nấy cưng à. Biết đâu được ngày mai anh ấy quay lưng lại với mình? Đời vô thường lắm!”.

Cát Phượng tỏ ra không mấy lạc quan - Ảnh: FBNV

Con trai Cát Phượng được khen ngợi vì cao lớn, đẹp trai - Ảnh: FBNV

Câu nói của Cát Phương khiến nhiều người vô cùng hoang mang. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn khuyên cô hãy vững tin vào tình yêu và cầu mong hạnh phúc hiện tại của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng sẽ tồn tại mãi mãi.