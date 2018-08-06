Đang hạnh phúc bên Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng vẫn hoài nghi: 'Biết đâu ngày mai anh ấy quay lưng lại với mình?'

Hậu trường 06/08/2018 16:22

Phản ứng bất ngờ của Cát Phượng khi nhận được lời chúc mừng vì tìm được hạnh phúc bên ông xã kém tuổi Kiều Minh Tuấn.

Trên trang cá nhân mới đây, Cát Phượng bất ngờ đăng tải bài viết chia sẻ về mối quan hệ tốt đẹp giữa Kiều Minh Tuấn và Bom – con trai riêng của cô. Dù 6 năm trước hay ở hiện tại, khi nhận được món quà của Kiều Minh Tuấn, Bom luôn đón nhận với niềm hạnh phúc và lòng biết ơn.

Cát Phương chia sẻ: “6 năm trước: Chú Tuấn mua cho Bom chiếc xe đạp và tập cho Bom đạp xe. Lúc đó Bom 8 tuổi.

6 năm sau: Cũng Chú Tuấn mua cho Bom chiếc xe đạp - đạp đi học. Bom thích lắm và hiện tại Bom 14 tuổi.

Bom cảm kích và cảm ơn Chú Tuấn rất nhiều...

Thời gian qua vùn vụt nhỉ!”.

Đang hạnh phúc bên Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng vẫn hoài nghi: 'Biết đâu ngày mai anh ấy quay lưng lại với mình?' - Ảnh 1
Bom hạnh phúc khi được Kiều Minh Tuấn tặng xe đạp để đi học - Ảnh: FBNV
Đang hạnh phúc bên Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng vẫn hoài nghi: 'Biết đâu ngày mai anh ấy quay lưng lại với mình?' - Ảnh 2
Cát Phượng vô cùng cảm động vì Kiều Minh Tuấn chăm sóc và yêu thương Bom như con ruột - Ảnh: FBNV

Những chia sẻ chân thành của Cát Phượng nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Không ít người gửi lời chúc mừng nữ diễn viên vì tìm được người đàn ông tốt và bản lĩnh. Không chỉ quan tâm chăm sóc Cát Phượng chu đáo, Kiều Minh Tuấn còn yêu thương và quan tâm bé Bom như con ruột.

Ngưỡng mộ tình cảm của cặp đôi, một fan bày tỏ: “Hạnh phúc đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau đúng không chế?! Cảm ơn ông trời cho ta kiếp người để hai chế tìm được thấy nhau trong dòng đời này. Người đàn ông luôn làm chế vui, chế cười và đôi khi cũng có những giọt nước mắt trong đó nữa. Những tình cảm chân thành luôn chiến thắng tất cả mọi thứ... Chế ấy luôn là nguồn sống, luôn làm chế hạnh phúc đó là người đàn ông thực sự tốt dành cho chế từ đây về sau chế hãy luôn vững tin vào sự lựa chọn của chính mình với Tuấn là đúng không bao giờ là sai cả đâu chế ạ! Em luôn ngưỡng mộ chế về cách sống cũng như trong chuyện tình của chế đó giờ lắm luôn đó chế ạ”.

Trước lời chúc phúc của fan, Cát Phượng lại tỏ thái độ hoài nghi. Nữ diễn viên tâm sự: “Vui được ngày nào hay ngày nấy cưng à. Biết đâu được ngày mai anh ấy quay lưng lại với mình? Đời vô thường lắm!”.

Đang hạnh phúc bên Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng vẫn hoài nghi: 'Biết đâu ngày mai anh ấy quay lưng lại với mình?' - Ảnh 3
Cát Phượng tỏ ra không mấy lạc quan - Ảnh: FBNV
Đang hạnh phúc bên Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng vẫn hoài nghi: 'Biết đâu ngày mai anh ấy quay lưng lại với mình?' - Ảnh 4
Con trai Cát Phượng được khen ngợi vì cao lớn, đẹp trai - Ảnh: FBNV

Câu nói của Cát Phương khiến nhiều người vô cùng hoang mang. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn khuyên cô hãy vững tin vào tình yêu và cầu mong hạnh phúc hiện tại của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng sẽ tồn tại mãi mãi.

Đang hạnh phúc bên Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng vẫn hoài nghi: 'Biết đâu ngày mai anh ấy quay lưng lại với mình?' - Ảnh 5
Kiều Minh Tuấn luôn tháp tùng và chăm sóc Cát Phượng khi tham gia sự kiện - Ảnh: FBNV

Cát Phượng mệt mỏi muốn đi thật xa khiến fan lo lắng, Kiều Minh Tuấn vào phán ngay câu này

Cát Phượng mệt mỏi muốn đi thật xa khiến fan lo lắng, Kiều Minh Tuấn vào phán ngay câu này

Trước tâm trạng muốn đi đâu đó thật xa, nơi không ai biết đến mình của bà xã Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn để lại bình luận bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn Kiều Minh Tuấn Cát Phượng con trai Cát Phượng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 3 giờ 48 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 3 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 4 giờ 19 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42