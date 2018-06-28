Không có tiền chu cấp cho con trai, Thái Hòa tiết lộ cách đối đãi của Cát Phượng sau 12 năm ly hôn

Hậu trường 28/06/2018 13:07

Thái Hòa khiến nhiều người bất ngờ khi hé lộ chuyện chu cấp tiền nuôi dưỡng cho bé Bom sau nhiều năm ly hôn với Cát Phượng.

Cuộc hôn nhân giữa hai nghệ sĩ hài đình đám Thái Hòa - Cát Phượng khép lại đã hơn 10 năm nhưng khán giả vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho các thành viên trong gia đình nhỏ ngày nào. Thời gian gần đây, Cát Phượng xuất hiện thường xuyên ở các game show và nhiều lần bật khóc khi nói về mối lương duyên ngắn ngủi với chồng cũ. Còn Thái Hòa, mới đây anh cũng lên tiếng về chuyện chu cấp tiền nuôi dưỡng cho con trai sau ly hôn.

Không có tiền chu cấp cho con trai, Thái Hòa tiết lộ cách đối đãi của Cát Phượng sau 12 năm ly hôn - Ảnh 1
Cát Phượng và Thái Hòa chia tay vì cuộc sống hôn nhân quá nhạt nhẽo - Ảnh: Internet

Chia sẻ trên Trí thức trẻ, Thái Hòa tâm sự rằng không còn bận tâm đến chuyện quá khứ nhưng vẫn vui Cát Phượng tìm được hạnh phúc đời mình. Nam diễn viên bận bịu lo cho gia đình riêng nhưng vẫn luôn đau đáu nỗi buồn khi bé Bom (con trai Thái Hòa và Cát Phượng) chịu nhiều thiệt thòi so với em cùng cha khác mẹ. Khi nói về vấn đề chu cấp tiền cho con, Thái Hòa cho biết Cát Phượng rất thoải mái trong vấn đề này, chưa bao giờ trách móc dù nhiều tháng anh nói không có tiền để hỗ trợ.  

"Bom là cậu bé chịu nhiều thiệt thòi so với em của nó, không phải tôi mà tất cả mọi người đều thấy điều này. Từ khi mới 2 tuổi, Bom đã thiếu thốn tình cảm gia đình.

Tôi đã nói thẳng với con trai rằng ba biết con thiệt thòi hơn em rất nhiều, con không có đủ ba, đủ mẹ. Bom biết rõ điều này và cũng trả lời tôi: "Con biết mà ba, con chấp nhận điều này". Tôi an ủi con rằng sự bất hạnh sẽ là món quà giúp con mạnh mẽ hơn. Hiện tại, không phải tất cả mọi thứ của Bom tôi đều biết, vì tôi đâu có ở cùng con trai. Một trong những lý do khiến tôi không nhận phim lung tung, không làm bất cứ thứ gì để kiếm tiền cũng là vì các con.

Chẳng hạn như sau này tôi muốn dạy con rằng đừng quá tham tiền thì cũng phải có cái để nói chứ. Về chuyện trợ cấp cho Bom, tôi với Phượng khá thoải mái. Tháng nào có tiền nhiều thì trợ cấp, tháng nào không có thì nói không có, Phượng chẳng đòi hỏi điều gì", Thái Hòa tâm sự trên Trí Thức Trẻ.

Tâm sự của Thái Hòa khiến nhiều người rất bất ngờ và nể phục tính cách phóng khoáng của Cát Phượng. Mười hai năm sau ly hôn, nữ danh hài đang hạnh phúc bên Kiều Minh Tuấn và vẫn dành những lời tốt đẹp nhất mỗi khi nói về ba của con trai.

Không có tiền chu cấp cho con trai, Thái Hòa tiết lộ cách đối đãi của Cát Phượng sau 12 năm ly hôn - Ảnh 2
Cát Phượng muốn con trai lưu giữ những điều tốt đẹp nhất về cha ruột - Ảnh: Internet
Không có tiền chu cấp cho con trai, Thái Hòa tiết lộ cách đối đãi của Cát Phượng sau 12 năm ly hôn - Ảnh 3
Thái Hòa hạnh phúc với cuộc hôn nhân thứ 2 - Ảnh: Internet
Không có tiền chu cấp cho con trai, Thái Hòa tiết lộ cách đối đãi của Cát Phượng sau 12 năm ly hôn - Ảnh 4
Bé Bom hiện sống chung cùng mẹ và ba dượng Kiều Minh Tuấn - Ảnh: Internet
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