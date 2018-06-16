Em gái ruột Cát Phượng lần đầu xuất hiện trước công chúng, nhan sắc khiến nhiều người ngỡ ngàng

Sau nhiều năm sinh sống và làm việc ở nước ngoài, em gái ruột Cát Phượng vừa trở về Việt Nam để chúc mừng chị gái rẽ hướng kinh doanh.

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn vừa tổ chức tiệc khai trương Spa riêng vào tối 15/6 vừa qua. Đây được xem là cột mốc đánh dấu lần đầu tiên cặp đôi lệch tuổi rẽ hướng sang kinh doanh sau gần 10 năm sánh bước bên nhau.

Nhiều bạn bè trong giới như nghệ sĩ Chí Tài, vợ chồng Khởi My, MC Cát Tường, diễn viên Tuyết Thu đã đến chung vui cùng đôi vợ chồng nổi tiếng. Bất ngờ nhất chính là sự xuất hiện của Cát Hằng - em gái ruột Cát Phượng (trước nay sinh sống và làm việc ở Mỹ). Chị vừa về nước cách đây vài ngày để kịp có mặt trong bữa tiệc mừng Cát Phượng trở thành bà chủ.

Nhiều người cho rằng, tuy cùng một mẹ sinh ra nhưng Cát Hằng - Cát Phượng không có nhiều nét tương đồng trên gương mặt. Có lẽ do làm công việc nghệ thuật nên bà xã Kiều Minh Tuấn trông trẻ hơn em gái khá nhiều. Trong suốt bữa tiệc, hai chị em hàn huyên chuyện trò liên tục và ghi lại nhiều khoảnh khắc tình cảm.

Tuy là chị em ruột nhưng Cát Phượng và Cát Hằng không hề giống nhau - Ảnh: Ngoisao.net

Nhiều người nhận xét Cát Phượng trẻ hơn cả em gái - Ảnh: Ngoisao.net

Vợ chồng Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn mở Spa riêng sau khi tậu nhà 3 tỷ - Ảnh: Ngoisao.net

Tuy cách nhau 18 năm nhưng Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã chứng minh tình yêu không phân biệt tuổi tác - Ảnh: Internet

Clip Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn livestream trò chuyện với khán giả

Cát Phượng lâm bệnh nặng, Hồ Ngọc Hà nhanh chóng hỏi thăm nhưng quá sốc khi nhận được câu trả lời Sau khi nhắc nhở đàn chị giữ gìn sức khỏe, Hồ Ngọc Hà choáng váng vì nhận được câu trả lời quá phũ từ Cát Phượng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/em-gai-ruot-cat-phuong-lan-dau-xuat-hien-truoc-cong-chung-nhan-sac-khien-nhieu-nguoi-ngo-ngang-286806.html