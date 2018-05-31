Choáng với clip Cát Phượng hôn môi Thành Lộc trong hậu trường quay phim

Hậu trường 31/05/2018 17:20

Nhân lúc NSƯT Thành Lộc đang ngủ say, bà xã Kiều Minh Tuấn bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi khiến nam diễn viên giật mình thức giấc.

Mới đây, Cát Phượng bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân clip hôn môi NSƯT Thành Lộc trong hậu trường. Theo đó, khi nam diễn viên này đang tranh thủ chợp mắt giữa giờ quay, bà xã Kiều Minh Tuấn đã rón rén bước đến và đặt lên môi anh một nụ hôn bất ngờ. Hành động khó hiểu của đồng nghiệp nữ khiến Thành Lộc giật mình thức giấc và thốt lên hai từ "Con quỷ".

Tuy hơi khó chịu vì bị phá giấc ngủ nhưng Thành Lộc sau đó cũng cười rất tươi và không hề giận dỗi đàn em. Nói về tính cách lầy lội của mình, Cát Phượng còn khuyến cáo các diễn viên nam đừng ngủ mỗi khi đi quay chung với chị. "Mốt phim nào có bà Cát đố ai dám ngủ nha nha... Anh Lộc đã bị hiếp hun há há", nữ danh hài hóm hỉnh.

Choáng với clip Cát Phượng hôn môi Thành Lộc trong hậu trường quay phim - Ảnh 1
Cát Phượng khuyên diễn viên nam đừng ngủ khi quay phim với mình - Ảnh: FBNV
Choáng với clip Cát Phượng hôn môi Thành Lộc trong hậu trường quay phim - Ảnh 2
Cát Phượng đặt một nụ hôn âu yếm lên môi Thành Lộc khiến anh giật mình - Ảnh: FBNV
Choáng với clip Cát Phượng hôn môi Thành Lộc trong hậu trường quay phim - Ảnh 3
Diễn viên Tiến Luật và Kiều Minh Tuấn 'hạnh họe' nhau dưới clip do Cát Phượng chia sẻ - Ảnh: FBNV

Clip Cát Phượng hôn môi Thành Lộc

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Từ khóa:   Cát Phượng Thành Lộc bà xã Kiều Minh Tuấn

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