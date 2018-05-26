Cát Phượng cho rằng mặt mộc của mình tuy hơi nhợt nhạt nhưng càng ngắm càng thấy mặn mà.

Mới đây, Cát Phượng chia sẻ lên trang cá nhân bức ảnh khoe gương mặt không son phấn cùng những dòng tâm sự về tính cách.

Cát Phượng chia sẻ về tính cách thẳng thắn - Ảnh: FBNV

Nữ danh hài cho rằng mình là người sống thẳng thắn, ghét sự giả dối. Đó là lý do chị không ngại khi thường xuyên khoe mặc mộc kém sắc. Dù thần thái nhợt nhạt và làn da ngăm đen nhưng nữ diễn viên vẫn tự tin với vẻ đẹp ‘mặn mòi’ của mình.

“Đời Cát ! Với 1 tính cách ghét nịnh và ghét bợ. Ghét xạo ... và ghét kiểu cách. Thích sự chân thành, thật, thẳng và mộc mạc. Có lẽ vì vậy mà những lúc buồn, tôi thích nhìn chính mình nhất, thích nhìn những tấm hình với gương mặt mộc như thế này.

Thích sự nhợt nhạt vì không trây trét son phấn nhưng càng nhìn càng thấy sự mặn mòi của kiếp người đa đoan. Thích nhất cái miệng và cặp mắt của mình. Bởi, cái miệng cười càng tươi, mắt lại càng buồn!”, Cát Phượng viết.

Thời gian gần đây Cát Phượng bỏ bê bản thân đến nỗi không thể nhận ra. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên khiến khán giả lắc đầu ngao ngán khi khoe những bức ảnh nhợt nhạt, kém sắc. Chính sự xuề xòa này đã khiến bà xã Kiều Minh Tuấn lộ hết các nhược điểm trên gương mặt, đặc biệt là đôi mắt thâm quầng đầy vết chân chim.

Nhiều người cho rằng, Cát Phượng nên chăm chút bản thân mình nhiều hơn để giữ chân Kiều Minh Tuấn. Bởi dù yêu đến mấy thì người đàn ông nào cũng mong muốn vợ mình luôn đẹp và chỉn chu trong mắt mọi người.

Cát Phượng thường xuyên đăng ảnh mặt mộc lên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Lời khuyên của Cát Phượng dành cho những người chồng vô tâm khiến chị em chia sẻ rần rần Với những kinh nghiệm của bản thân, diễn viên Cát Phượng vừa dành nhiều lời khuyên hữu ích đến các ông chồng để họ không biến hôn nhân của mình thành "địa ngục" từ sự vô tâm, vô tư.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cat-phuong-he-lo-ly-do-thuong-xuyen-dang-anh-mat-moc-khien-nhieu-nguoi-hoang-so-284176.html