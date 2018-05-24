Lời khuyên của Cát Phượng dành cho những người chồng vô tâm khiến chị em chia sẻ rần rần

Hậu trường 24/05/2018 11:39

Với những kinh nghiệm của bản thân, diễn viên Cát Phượng vừa dành nhiều lời khuyên hữu ích đến các ông chồng để họ không biến hôn nhân của mình thành "địa ngục" từ sự vô tâm, vô tư.

Cách đây ít phút, trên trang cá nhân, Cát Phượng bất ngờ chia sẻ về những sai lầm của đàn ông khiến hôn nhân ngày càng tẻ nhạt. Bà xã Kiều Minh Tuấn đưa ra lời khuyên cho các ông chồng đừng mãi dán mắt vào điện thoại, lướt Facebook và xem các clip không trong sáng trên mạng xã hội mà không quan tâm đến vợ.

Lời khuyên của Cát Phượng dành cho những người chồng vô tâm khiến chị em chia sẻ rần rần - Ảnh 1
Cát Phượng đưa ra lời khuyên cho những người chồng vô tâm - Ảnh: FBNV

Cát Phượng tâm sự: “Các anh đang làm chồng ơi, các anh sai quá sai rồi nghen.

1 ngày làm việc rã rời chị em phụ nữ đon đả về nhà chưa kịp thay quần áo phải lao đầu vào bếp, rồi lo cho con, rồi lau chùi nhà cửa... nên khi được đặt lưng xuống giường họ thèm lắm 1 cánh tay luồn dưới cổ của mình để cái đầu được gác lên cánh tay và bờ vai của chồng.

Sau đó là 1 nụ hôn nhẹ trên môi và nói khẽ: Chúc em ngủ ngon!

Và sáng khi ngủ dậy (có thể không còn ôm nhau và cái đầu không còn gác trên cánh tay ấy. Mỗi người 1 dáng ngủ với cái thần thái ngủ khác nhau) nhưng khi mở mắt ra cả 2 đều quay qua mắt chạm mắt, và 1 nụ cười dành cho nhau đồng thời 1 nụ hôn nhẹ trao nhau. Lại tiếp tục lăn vào nhau để cái đầu của vợ lại được gác lên cánh tay ngay bờ vai ấy rồi chúc nhau buổi sáng vui vẻ. Và khi 2 người đi làm thì lại tặng nhau 1 nụ hôn và chúc nhau 1 ngày làm việc tốt đẹp!

Làm ơn, sáng sớm hãy dành cho nhau 5,7 phút. Hỏi han chia sẻ công việc hôm qua và hôm nay của nhau như thế nào? Rồi sau đó hãy cầm cái điện thoại.

Lời khuyên của Cát Phượng dành cho những người chồng vô tâm khiến chị em chia sẻ rần rần - Ảnh 2

Lời khuyên của Cát Phượng dành cho những người chồng vô tâm khiến chị em chia sẻ rần rần - Ảnh 3
Bà xã Kiều Minh Tuấn khuyên nam giới hãy bớt ham mê mạng xã hội và dành nhiều thời gian hơn để quan tâm, chăm sóc người bạn đời của mình - Ảnh: FBNV

Các anh hãy tập đi nhé!

Hãy nuôi lại cảm xúc và đốt lại ngọn lửa tình cho vợ cũng là cho chính bản thân mình. Đừng bao giờ nghĩ: Đã là vợ chồng rồi, đã có con rồi nên những cái trò đó dị lắm. Trẻ trâu lắm! Các anh ơi... nếu còn có suy nghĩ cổ suý ấy thì hãy bỏ nó ngay và liền nhé.

Đừng biến gia đình mình ngày càng trở thành địa ngục từ chính các anh.

Đừng biến cuộc sống vợ chồng mình ngày càng trở nên khô hạn.

Đừng ham mê cái điện thoại hơn vợ.

Đừng say cuồng Facebook và nghiện xem các clip trên mạng nhiều (nhất là các clip ở truồng á nghen). Lâu ngày chính các anh biến các anh thành người tự kỷ và nặng hơn các anh sẽ là người biến thái tư tưởng.

Làm ơn đi...

Trong mắt các anh, vợ các anh là Cám là Lê. Nhưng trong mắt những người đàn ông khác thì vợ các anh là Tấm và Bom đấy!

Làm ơn sửa ngay những cái sai đó đi”.

Lời khuyên của Cát Phượng dành cho những người chồng vô tâm khiến chị em chia sẻ rần rần - Ảnh 4
Cát Phượng đang sống hạnh phúc bên Kiều Minh Tuấn - Ảnh: FBNV

Những lời nói thẳng thắn và thật tâm của Cát Phượng có lẽ đã chạm đến tâm tư và nỗi niềm của nhiều chị em. Bên dưới bài viết, không ít dân mạng để lại bình luận đồng tình với quan điểm của bà xã Kiều Minh Tuấn.

Lời khuyên của Cát Phượng dành cho những người chồng vô tâm khiến chị em chia sẻ rần rần - Ảnh 5

Lời khuyên của Cát Phượng dành cho những người chồng vô tâm khiến chị em chia sẻ rần rần - Ảnh 6
Ngoài cư dân mạng thì một số sao Việt cũng đồng tình với quan điểm của Cát Phượng - Ảnh: FBNV

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