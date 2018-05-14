Cát Phượng lộ bằng chứng chỉnh sửa sắc đẹp, gương mặt có nét gì đó sai sai

Sau khi chỉnh sửa một bộ phận quan trọng trên gương mặt, Cát Phượng như trẻ ra chục tuổi khiến nhiều cư dân mạng bất ngờ.

Tuy có cuộc sống hạnh phúc bên chồng trể Kiều Minh Tuấn nhưng Cát Phượng vẫn bỏ bê bản thân đến nỗi không ai nhận ra. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên khiến khán giả lắc đầu ngao ngán khi khoe những bức ảnh nhợt nhạt, kém sắc. Chính sự xuề xòa này đã khiến bà xã Kiều Minh Tuấn lộ hết các nhược điểm trên gương mặt, đặc biệt là đôi mắt thâm quầng đầy vết chân chim.

Cát Phượng thường xuyên chụp ảnh với mặt mộc nhợt nhạt khiến nhiều người ngao ngán - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, mới đây Cát Phượng bất ngờ công khai thừa nhận vừa đi sửa răng để thay đổi diện mạo. Nữ danh hài đăng hai bức ảnh trước và sau khi làm răng để cộng động mạng so sánh sự khác biệt.

Không khó để nhận ra, gương mặt Cát Phượng trẻ trung và tươi tắn hơn nhiều sau khi tút tát lại hàm răng. Thậm chí, nhiều người còn không nhận ra bà xã Kiều Minh Tuấn và ngỡ rằng đây là ảnh chụp từ 10 năm về trước. Dưới bài chia sẻ của Cát Phượng, nhiều người để lại bình luận ngợi khen nhan sắc không tuổi của nữ danh hài. Bên cạnh đó, cũng không ít người khuyên chị nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn thay vì bỏ bê như suốt thời gian qua.

Hình ảnh Cát Phượng trước khi sửa răng - Ảnh: FBNV

Cát Phượng như trẻ ra chục tuổi sau khi bọc răng sứ - Ảnh: FBNV

Cát Phượng gặp tai nạn sau nhiều lần than xui xẻo trên Facebook Cát Phượng tiết lộ mới bị tai nạn thoát chết lần 2 khiến cộng đồng mạng vô cùng hoang mang, lo lắng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cat-phuong-lo-bang-chung-chinh-sua-sac-dep-guong-mat-co-net-gi-do-sai-sai-282579.html