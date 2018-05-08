Vừa bị tố quỵt tiền, cháu nội Bảo Quốc còn bị Cát Phượng chửi thậm tệ: 'Nhìn mặt nó ngày càng dị dạng không còn là mặt người'

Hậu trường 08/05/2018 10:49

Cát Phượng dùng những lời lẽ nặng nề để chỉ trích diễn viên Gia Bảo – cháu nội Bảo Quốc khi anh bị một chuyên viên thiết kế poster tố quỵt tiền.

Cách đây không lâu, một chuyên viên thiết kế poster có nick Facebook là Trần Quỳnh liên tục đăng status tố diễn viên Gia Bảo quỵt tiền.

Người này viết: “Bớt dùm đi Gia Bảo ơi!

Cái miệng ông đâu rồi?!

Ông lỗ chuyện của ông, nhưng mà cái… miệng ông đâu sao ông không đề cập đến chuyện trả tiền cho tui trong khi tui gặp ông mỗi tối?!

Ông lỗ rồi tui húp cháo, tui đói, tui không có tiền đi xe ông có biết không?!

Có là một ngàn đồng cũng là công sức lao động, đừng nói một ít hay nhiều.

Ông than lỗ rồi cái ông lấy là cúp đồng cúp bạc trong khi tui thì cần tiền để tiếp tục cuộc sống, tiếp tục công việc...”

Vừa bị tố quỵt tiền, cháu nội Bảo Quốc còn bị Cát Phượng chửi thậm tệ: 'Nhìn mặt nó ngày càng dị dạng không còn là mặt người' - Ảnh 1
Facebook Trần Quỳnh chửi thẳng mặt và tố bị Gia Bảo quỵt tiền - Ảnh: FBNV
Vừa bị tố quỵt tiền, cháu nội Bảo Quốc còn bị Cát Phượng chửi thậm tệ: 'Nhìn mặt nó ngày càng dị dạng không còn là mặt người' - Ảnh 2
Người này còn công khai đoạn tin nhắn giữa mình và diễn viên Gia Bảo - Ảnh: FBNV
Vừa bị tố quỵt tiền, cháu nội Bảo Quốc còn bị Cát Phượng chửi thậm tệ: 'Nhìn mặt nó ngày càng dị dạng không còn là mặt người' - Ảnh 3
Diễn viên Gia Bảo - Ảnh: Internet

Trước đó, Trần Quỳnh cũng đăng dòng trạng thái khá dài tố bị một nghệ sĩ quỵt tiền nhưng giấu tên người này.

Vừa bị tố quỵt tiền, cháu nội Bảo Quốc còn bị Cát Phượng chửi thậm tệ: 'Nhìn mặt nó ngày càng dị dạng không còn là mặt người' - Ảnh 4
Trước đó, nam diễn viên cũng bị nick Facebook này tố không trả tiền làm poster - Ảnh: FBNV

Điều đáng nói là bên dưới bài viết, rất nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành động của nhân vật bị giấu tên. Đặc biệt, diễn viên Cát Phượng cũng vô cùng khó chịu và dùng nhiều lời lẽ nặng nề để chỉ trích hành động này.

"Chị không phải là loại nhiều chuyện nhưng chị rất muốn biết cái thằng này là ai?

Có phải là cái thằng mà bữa giờ anh, chị, em nghệ sĩ chửi rủa quá xá? Chị mà gọi bằng thằng là hiểu nó như thế nào?

Em đưa tên nó luôn đi. Sợ gì mà giấu tên của nó nữa?

Chị rất ghét những thể loại làm người như thế này”, Cát Phượng bức xúc.

Vừa bị tố quỵt tiền, cháu nội Bảo Quốc còn bị Cát Phượng chửi thậm tệ: 'Nhìn mặt nó ngày càng dị dạng không còn là mặt người' - Ảnh 5
Cát Phương dùng nhiều từ ngữ nặng nề để chỉ trích hành động này - Ảnh: FBNV

Chưa dừng lại, khi được hỏi người này là ai, bà xã Kiều Minh Tuấn không ngần ngại trả lời: “Inbox làm gì. Gia Bảo đó gái. Chế kêu tên nó ra luôn á... Gia Bảo cháu bố Sáu Bảo Quốc, cháu anh Hữu Châu á. Bố sáu với anh Châu chắc sẽ buồn lắm đây!".

Vừa bị tố quỵt tiền, cháu nội Bảo Quốc còn bị Cát Phượng chửi thậm tệ: 'Nhìn mặt nó ngày càng dị dạng không còn là mặt người' - Ảnh 6
Nữ diễn viên nêu thẳng tên Gia Bảo bên dưới bình luận - Ảnh: FBNV
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