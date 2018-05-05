Được Kiều Minh Tuấn hứa rửa chân khi già, Cát Phượng bỏ bê bản thân đến mức này đây

Tuy cách nhau tới 18 tuổi nhưng Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn vẫn có tình yêu đẹp như mơ khiến bao người thầm ngưỡng mộ. Nam diễn viên từng không ít lần thừa nhận si mê bà xã vì tính cách hiền lành, hài hước và biết quan tâm mọi người. Trong một chương trình truyền hình, Kiều Minh Tuấn từng hứa sẽ yêu Cát Phượng đến khi bạc đầu, sẵn sàng rửa chân và đút thức ăn khi vợ già trước mình.

Chính những quan tâm rất chân thành của Kiều Minh Tuấn dành cho Cát Phượng khiến nhiều người thêm niềm tin vào tình yêu. Không ít người cho rằng, Kiều Minh Tuấn là mẫu đàn ông hiếm hoi, gần như "tuyệt chủng" trong thời đại bây giờ. Bên cạnh đó, cũng không ít khán giả ngầm hiểu rằng Cát Phượng có sức hút riêng. Dù đã ở cái độ ngoài 50 nhưng nữ diễn viên trông vẫn trẻ trung và xinh đẹp.