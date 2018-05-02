Sốc: Cát Phượng tiều tụy, mắt thâm quầng năn nỉ fan lập tức cầu nguyện cho mình

Hậu trường 02/05/2018 15:49

Cát Phượng khiến nhiều người hoang mang với status lạ nói về Sinh - Lão - Bệnh - Tử. Nữ danh hài mong khán giả cầu nguyện cho mình vượt qua cơn hoạn nạn.

Chênh lệch nhau tới 18 tuổi nhưng Cát PhượngKiều Minh Tuấn đang có tình yêu đẹp như mơ khiến bao người thầm ghen tỵ. Trên trang cá nhân, cặp đôi không ngại công khai những khoảnh khắc bên nhau "ngọt như mía lùi".

Tuy chưa có đám cưới chính thức nhưng cả hai đã đăng ký kết hôn và chuyển về sống chung. Trong khi Kiều Minh Tuấn ga lăng chăm lo mọi việc trong nhà thì Cát Phượng đóng vai trò là nhân tố hài hước, giúp gia đình nhỏ luôn rộn tiếng cười.

Sốc: Cát Phượng tiều tụy, mắt thâm quầng năn nỉ fan lập tức cầu nguyện cho mình - Ảnh 1
Hạnh phúc của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn được nhiều người ủng hộ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, thời gian gần đây có vẻ như Cát Phượng gặp nhiều vấn đề bất ổn trong cuộc sống. Nữ danh hài thường xuyên chia sẻ lên mạng xã hội những bức ảnh nhợt nhạt, không son phấn khiến gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đặc biệt, đôi mắt Cát Phượng trông như thiếu ngủ nhiều đêm liền khiến các fan vô cùng lo lắng.

Sốc: Cát Phượng tiều tụy, mắt thâm quầng năn nỉ fan lập tức cầu nguyện cho mình - Ảnh 2
Cát Phượng lộ rõ vẻ mệt mỏi khi livestream - Ảnh: FBNV

Mới đây, bà xã Kiều Minh Tuấn còn gây sốc khi đăng tải status bày tỏ sự bế tắc. Bằng giọng điệu hoang mang, Cát Phượng năn nỉ cư dân mạng cầu nguyện cho mình.

"Tôi đang cười? Một nụ cười thấy tươi đấy nhưng đầy méo mó từ tận sâu bên trong. Cười đấy, nhưng phải cúi mặt vì tôi sợ cả thế giới thấy mắt của tôi đỏ và những giọt nước mắt chực trào... Miệng cười nhưng lòng đầy lo sợ.

Tôi sợ lắm khi phải đối diện với sự mất mát của Sinh - Lão - Bệnh - Tử! Đừng ai comment hỏi tôi có chuyện gì. Nếu thương tôi, xin hãy cầu nguyện dùm tôi mọi chuyện sẽ qua một cách nhẹ nhàng!", Cát Phượng viết.

Sốc: Cát Phượng tiều tụy, mắt thâm quầng năn nỉ fan lập tức cầu nguyện cho mình - Ảnh 3
Dường như, Cát Phượng đang gặp phải chuyện gì đó rất khủng khiếp - Ảnh: FBNV

Dưới chia sẻ của Cát Phượng, nhiều người để lại bình luận động viên chị sớm vượt qua mọi chuyện. Tuy nhiên, nữ danh hài cho biết mình đang bế tắc, cần có thời gian để lấy lại thăng bằng.

Sốc: Cát Phượng tiều tụy, mắt thâm quầng năn nỉ fan lập tức cầu nguyện cho mình - Ảnh 4
Fan bình luận động viên Cát Phượng - Ảnh: FBNV
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Câu chuyện thú vị về 'nốt ruồi phu thê' của Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn

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