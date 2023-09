Bị một 'kẻ xấu' tí hon tấn công, Cát Phượng vội vã lên Facebook cầu cứu giữa đêm. Nữ danh hài sợ đến nỗi không dám chợp mắt.

Rạng sáng 23/4, Cát Phượng bất ngờ lên tiếng cầu cứu trên mạng xã hội vì bị một chú gián tấn công. Nữ danh hài cho biết, gián là loài mà chị sợ nhất trong tất cả các loài. Bình thường, Kiều Minh Tuấn và cu Bom sẽ diệt gián trong nhà nhưng hôm nay cả hai đều đi vắng nên Cát Phượng lãnh đủ.

Do phải đơn độc chiến đấu, nữ danh hài sợ quá nên bị rơi vào trạng thái hoảng loạn, mắt đỏ hoe. Thậm chí, bà xã Kiều Minh Tuấn không dám ngủ, phải ngồi chờ gián chết khiến cư dân mạng vừa thương vừa thấy buồn cười.

Cát Phượng cầu cứu cư dân mạng giữa đêm vì bị gián tấn công - Ảnh: FBNV

"Cuộc đời Cát tui sơ nhất là bà gián. Chung cư tầng 37 mà vẫn có gián là sao??? Cát tui vật lộn với pả. Xịt pả miếng thuốc pả bay, pả nhào, pả lộn. Giờ này 12h hơn rồi, khuya rồi má ơi... Tui phải ngồi nhìn pả coi pả bay đi đâu để mà còn chạy. Tui sợ nhứt là mấy chế gián biết bay.

Hai Tuấn Kiều Minh Tuấn đi quay ở tiền giang. Cu Bom thì về ba Hoà nó. Má ơi, trong phòng thân gái già cô đơn ngồi me chế gián, sợ muốn chảy nước mắt rồi. Hỡi thế gian, ai cứu Cát với trời ơi! Hổng lẽ ngồi canh me pà gián đến sáng hả trời. Mắt em đỏ rồi chế gián ơi tha cho em. Chế chết lẹ lẹ đi chứ chế bay lòng vòng kiều này hoài em chết trước chế à chế ơi", Cát Phượng than thở.

Nhiều cư dân mạng lo lắng và liên tục để lại bình luận động viên Cát Phượng - Ảnh: FBNV

