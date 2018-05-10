Cát Phượng tiết lộ mới bị tai nạn thoát chết lần 2 khiến cộng đồng mạng vô cùng hoang mang, lo lắng.
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Cách đây vài giờ, Cát Phượng bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân một dòng thông báo vừa thoát chết lần 2 khiến nhiều người lo lắng. Theo đó, nữ danh hài than rằng cả thân người đau ê ẩm, suốt đêm không thể ngủ vì nhức. Tuy không nói rõ về tai nạn vừa trải qua nhưng có vẻ như bà xã Kiều Minh Tuấn đang không ổn chút nào.
"Đau nhức, ê ẩm cả đêm, lăn lộn qua lại rất khó khăn vì đau ê. Tai nạn tái hiện... thoát chết lần 2", Cát Phượng viết.
Dưới bài chia sẻ của Cát Phượng, rất đông khán giả để lại bình luận hỏi thăm tình hình sức khỏe của nữ danh hài. Một số fan thắc mắc rằng có phải nguyên nhân do vết thương cũ tái phát, tuy nhiên Cát Phượng khẳng định tai nạn chỉ mới xảy ra hôm qua.
Thời gian qua, Cát Phượng thường xuyên đăng tải những status khó hiểu nói về cuộc sống bế tắc. Từng được ngưỡng mộ vì sự trẻ trung, xinh đẹp bất chấp tuổi tác nhưng gần đây bà xã Kiều Minh Tuấn xuống sắc thấy rõ. Gương mặt chị lộ vẻ mệt mỏi, tiều tụy vì lo lắng quá nhiều cho sự an nguy của bản thân và những người xung quanh.
Ngay từ đầu năm, nữ danh hài đã gặp không ít rắc rối vì rơi đúng năm tuổi 49. Không ít fan cho rằng, Cát Phượng suy nghĩ quá nhiều nên nhìn đâu cũng thấy chuyện tiêu cực. Nhiều bạn bè khuyên chị dành thời gian nghỉ ngơi, đi du lịch xả stress để sớm lấy lại thăng bằng.