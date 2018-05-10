Cách đây vài giờ, Cát Phượng bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân một dòng thông báo vừa thoát chết lần 2 khiến nhiều người lo lắng. Theo đó, nữ danh hài than rằng cả thân người đau ê ẩm, suốt đêm không thể ngủ vì nhức. Tuy không nói rõ về tai nạn vừa trải qua nhưng có vẻ như bà xã Kiều Minh Tuấn đang không ổn chút nào.

"Đau nhức, ê ẩm cả đêm, lăn lộn qua lại rất khó khăn vì đau ê. Tai nạn tái hiện... thoát chết lần 2", Cát Phượng viết.