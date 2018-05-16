Sau nhiều năm nhịn ăn nhịn mặc, Kiều Minh Tuấn mua nhà 3 tỷ tặng Cát Phượng để chứng minh tình yêu

Hậu trường 16/05/2018 17:07

Tuy chưa làm đám cưới nhưng Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã có một mái ấm nhỏ đáng ngưỡng mộ. Sau nhiều năm chắt chiu, họ đã mua được ngôi nhà có giá 3 tỷ đồng.

Chênh lệch nhau tới 18 tuổi Kiều Minh Tuấn luôn dành cho Cát Phượng một tình yêu đẹp như mơ khiến bao người thầm ngưỡng mộ. Nam diễn viên Lật mặt 3 cảm nắng đàn chị trong những lần đi diễn chung nhưng luôn giữ kín trong lòng vì sợ bị từ chối. Trong một buổi tối đưa Cát Phượng về nhà, Kiều Minh Tuấn quyết định liều mình dừng xe lại và thủ thỉ: "Tui muốn che chở cho bà cả đời". Từ đó đến nay đã 9 năm trôi qua nhưng họ vẫn luôn dành cho nhau sự trân trọng như thuở ban đầu.

Mới đây, Kiều Minh Tuấn đã chi mạnh tay sắm căn hộ 3 tỷ đồng tặng bà xã. Chốn đi về của đôi vợ chồng lệch tuổi không quá lớn nhưng đầy đủ tiện nghi và rất thoáng đãng. Cảm động trước tình yêu to lớn của Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng luôn cố gắng làm ấm gian bếp nhỏ với những món ngon tự nấu và trồng hoa đầy ban công để làm đẹp ngôi nhà.

“Thật ra, căn nhà chung cư 3 tỷ mới mua đây là của Kiều Minh Tuấn mua tặng tôi và tôi cảm nhận được tình cảm ấy rất chân thật. Bây giờ ai thương mình, ai ghét mình tôi cảm nhận được chứ. Đây là tình cảm thật sự của tôi. Có lẽ là ông trời bù đắp lại cho tôi sau những chuyện buồn”, Cát Phượng tâm sự.

Sau nhiều năm nhịn ăn nhịn mặc, Kiều Minh Tuấn mua nhà 3 tỷ tặng Cát Phượng để chứng minh tình yêu - Ảnh 1
Không gian sống ấm cúng trong căn hộ nhỏ xinh của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn - Ảnh: Internet
Sau nhiều năm nhịn ăn nhịn mặc, Kiều Minh Tuấn mua nhà 3 tỷ tặng Cát Phượng để chứng minh tình yêu - Ảnh 2
Cát Phượng rất thích chụp ảnh selfie với ngôi nhà của mình - Ảnh: FBNV
Sau nhiều năm nhịn ăn nhịn mặc, Kiều Minh Tuấn mua nhà 3 tỷ tặng Cát Phượng để chứng minh tình yêu - Ảnh 3
Phòng khách được chủ nhân bài trí gọn gàng, tinh tế - Ảnh: Internet
Sau nhiều năm nhịn ăn nhịn mặc, Kiều Minh Tuấn mua nhà 3 tỷ tặng Cát Phượng để chứng minh tình yêu - Ảnh 4
Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn thường xuyên làm những bữa tiệc nhỏ tại nhà để đãi khách - Ảnh: Internet
Sau nhiều năm nhịn ăn nhịn mặc, Kiều Minh Tuấn mua nhà 3 tỷ tặng Cát Phượng để chứng minh tình yêu - Ảnh 5
Kiều Minh Tuấn chăm chỉ trồng cây để tô đẹp cho tổ ấm - Ảnh: Internet
Sau nhiều năm nhịn ăn nhịn mặc, Kiều Minh Tuấn mua nhà 3 tỷ tặng Cát Phượng để chứng minh tình yêu - Ảnh 6
Góc ban công có nhiều cây cảnh nhỏ xinh - Ảnh: Internet
Sau nhiều năm nhịn ăn nhịn mặc, Kiều Minh Tuấn mua nhà 3 tỷ tặng Cát Phượng để chứng minh tình yêu - Ảnh 7
Hạnh phúc của Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn là niềm mơ ước của nhiều người - Ảnh: Internet
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Từ khóa:   Cát Phượng Kiều Minh Tuấn Cát Phượng mua nhà

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