Phản ứng sốc của Cát Phượng khi ca sĩ Hồ Việt Trung bất ngờ thừa nhận có con gái riêng 3 tuổi

Sau thời gian dài đắn đo suy nghĩ, ca sĩ Hồ Việt Trung gây bất ngờ khi quyết định công khai con gái riêng 3 tuổi.

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Hồ Việt Trung đột ngột đăng tải dòng trạng thái tiết lộ đã có con gái riêng khiến công chúng ngỡ ngàng. Nam ca sĩ chia sẻ, vì sợ mất fan nên anh không đủ can đảm để công khai sự thật này suốt nhiều năm liền. Tuy nhiên, hiện tại giọng ca Người quan trọng nhất quyết định thừa nhận và anh hi vọng khán giả sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ mình dù có như thế nào.

Hồ Việt Trung thừa nhận có con gái riêng 3 tuổi - Ảnh: FBNV "Suy nghĩ kĩ lắm mới viết status này. Cứ sợ mất fan, cứ sợ khán giả không yêu thích mình nữa mà phải im lặng suốt mấy năm trời. Nhưng thôi phải đối diện sự thật và hi vọng thì dù thế nào mọi người vẫn yêu thương 3 Gà... Mấy hôm nay ai cũng hỏi có phải con em không, vợ anh đâu, hay con nuôi hả. Dạ, em xin trả lời đây là bé Xí Muội 100% là sản phẩm độc quyền của em (con ruột). Còn chuyện gia đình hay chuyện tình cảm khác 1 ngày đẹp trời hay lúc nào thích hợp em sẽ chia sẻ sau. Còn bây giờ 2 cha con em đang nương tựa vào nhau mà sống, lấy nụ cười của nhau làm niềm vui cho cuộc đời. Mong rằng dù thế nào thì 3 Gà vẫn mãi trong tim của tất cả các fan. Xin cảm ơn mọi người", Hồ Việt Trung tâm sự.

Nam ca sĩ đã suy nghĩ rất lâu trước khi công khai sự thật này - Ảnh: FBNV Sự thành thật của nam ca sĩ nhận được sự đồng cảm của công chúng. Đặc biệt nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt cũng để lại bình luận chúc mừng. Đặc biệt là chia sẻ của Cát Phượng: "Có con mà không dám nhận và không dám chia sẻ thì đó mới là hành vi ác độc và khán giả khi biết sẽ không còn yêu thương cậu đó cậu à. Còn đằng này khoe con cũng vì thương con và chia sẻ với tất cả mọi người đó là con mình thì ai mà ghét??? Chỉ sợ gái biết cậu có con nên không dám nhào vô thôi ha? Nhưng cô nào nhào vô đồng nghĩa là thương cậu thật. Thương cha ắt sẽ yêu con!". Cát Phượng, Nhật Tinh Anh, Hồ Quang Hiếu gửi lời động viên đến đồng nghiệp - Ảnh: FBNV Người hâm mộ vui mừng trước sự thành thật của thần tượng - Ảnh: FBNV

Bị fan tố ăn cắp iPhone 5, Hồ Việt Trung làm ngay hành động bất ngờ này Hồ Việt Trung lập tức nhờ công an vào cuộc làm rõ sự việc khi bị một fan nữ tố lấy cắp điện thoại iPhone 5.

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