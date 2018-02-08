Bị fan tố ăn cắp iPhone 5, Hồ Việt Trung làm ngay hành động bất ngờ này

Hồ Việt Trung lập tức nhờ công an vào cuộc làm rõ sự việc khi bị một fan nữ tố lấy cắp điện thoại iPhone 5.

Cách đây hai ngày, Hồ Việt Trung được một fan nữ mang nước lên sân khấu để tặng. Tuy nhiên, lúc về cô gái này lại tới đòi lại iPhone 5 và giải thích đã để quên chiếc điện thoại trong đó. Nam ca sĩ đã giải thích và đưa lại hai chai nước vẫn còn đang cầm trên tay nhưng người này vẫn khẳng định anh lấy điện thoại. Quá bức xúc, anh đã báo công an để điều tra làm rõ vụ việc.

Hồ Việt Trung cho rằng báo công an là cách tốt nhất để bảo vệ danh dự cho chính mình - Ảnh: FBNV

Giọng ca Nô lệ tình yêu cho biết người nổi tiếng thường phải đối diện với nhiều thị phi, ồn ào. Tuy nhiên, đối với những chuyện không có căn cứ như thế này thì Hồ Việt Trung đánh giá nó quá cũ và thấp hèn.

Hồ Việt Trung rất bức xúc khi bị vu oan - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Hồ Việt Trung nhấn mạnh ai cũng có cuộc sống của riêng mình, đừng lợi dụng tên tuổi của nghệ sĩ để câu like kẻo rước họa vào thân. Nam ca sĩ sinh năm 1983 cho biết, những thông tin bịa đặt này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân anh mà còn liên lụy đến cuộc sống riêng tư của những người thân trong gia đình.

Rất nhiều fan đã bày tỏ sự bức xúc của mình và cho rằng sự việc quá vô lý - Ảnh: FBNV

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