Cát Phượng đáp trả vô cùng sâu cay khi bị đồng nghiệp nói xấu, chửi mình ngu.

Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, diễn viên Cát Phượng gây xôn xao dư luận khi đăng tải dòng trạng thái ẩn ý dằn mặt đồng nghiệp nói xấu mình.

Cát Phượng đáp trả đanh thép: “Bạn nói tôi ngu? Ok...

Tôi không sợ mọi người nói tôi ngu! Tôi chỉ sợ những kẻ không biết mình đang ngu.

Châm ngôn sống của tôi là: Học, học nữa, học mãi! Một đứa con nít tôi cũng học nếu ở em có những cái hay. Và trong cái nghề này là vậy.

Bạn có vị trí trong xã hội, có tên chưa hẳn bạn đã giỏi. Và nếu bạn tự mãn với điều đó đồng nghĩa bạn đang thụt lùi.

Bạn nên nhớ, ngành nghề nào cũng phải luôn học hỏi và luôn trau dồi kiến thức cả vốn sống. Kiến thức bạn có đủ nhưng vốn sống bạn không đầy thì cũng vứt đi bạn nhé. Một đứa già đầu nhưng không chịu học, chỉ ngồi nói khoác, luôn cho mình giỏi thì trong mắt tôi, bạn đang ở dưới đáy. Trong cái nghề này nếu bạn được những anh chị em trong nghề nhìn nhận bạn là 1 diễn viên giỏi, lúc đó bạn mới đúng giỏi bạn nhé”.

Cát Phượng thẳng thắn lên tiếng khị bị chửi ngu - Ảnh: FBNV

Dòng trạng thái của bà xã Kiều Minh Tuấn ngay lập tức đã trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Nhiều người bắt đầu suy đoán về danh tính của người được Cát Phượng đề cập.

Dưới phần bình luận, bạn bè và dân mạng cũng đồng tình với quan điểm của nữ diễn viên hài - Ảnh: FBNV

Nổi tiếng là người thẳng tính, Cát Phượng rất được lòng khán giả và bạn bè đồng nghiệp - Ảnh: FBNV

Nổi tiếng là vậy, ít ai ngờ Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn lại sống trong căn hộ khiêm tốn thế này Tuy chỉ sống trong căn hộ chung cư khiêm tốn nhưng vợ chồng Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì cuộc sống hạnh phúc, bình yên của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-chui-ngu-cat-phuong-buc-xuc-len-tieng-dan-mat-cuc-tham-thuy-286156.html