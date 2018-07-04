Cát Phượng mệt mỏi muốn đi thật xa khiến fan lo lắng, Kiều Minh Tuấn vào phán ngay câu này

Hậu trường 04/07/2018 14:03

Trước tâm trạng muốn đi đâu đó thật xa, nơi không ai biết đến mình của bà xã Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn để lại bình luận bất ngờ.

Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, Cát Phượng khiến công chúng hoang mang khi bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái vô cùng tâm trạng. Nữ diễn viên muốn đi đến nơi nào đó thật xa, không Facebook hay điện thoại.

“Muốn đi đâu đó thiệt xa, không điện thoại, không Facebook không ai biết tôi là ai! Ai biết đây là nơi nào chỉ giùm. Xin đội ơn”, Cát Phượng chia sẻ.

Cát Phượng mệt mỏi muốn đi thật xa khiến fan lo lắng, Kiều Minh Tuấn vào phán ngay câu này - Ảnh 1
Cát Phượng muốn tìm đến nơi nào thật xa, không ai biết đến mình - Ảnh: FBNV

Chia sẻ của Cát Phượng nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Nhiều người cho rằng bà xã Kiều Minh Tuấn đang gặp áp lực trong công việc và cuộc sống nên muốn được nghỉ ngơi.

Cát Phượng mệt mỏi muốn đi thật xa khiến fan lo lắng, Kiều Minh Tuấn vào phán ngay câu này - Ảnh 2
Nhiều người suy đóan, Cát Phượng đang gặp chuyện không vui vì trước đó cô lộ mặt mệt mỏi, kém sắc - Ảnh: FBNV 
Cát Phượng mệt mỏi muốn đi thật xa khiến fan lo lắng, Kiều Minh Tuấn vào phán ngay câu này - Ảnh 3
Diễn viên hài Thu Trang, Nam Thư... lập tức hỏi thăm đàn chị - Ảnh: FBNV

Bên cạnh những lời hỏi thăm, hàng loạt nghệ sĩ đã gợi ý cho Cát Phượng những địa điểm theo yêu cầu của cô. Kiều Minh Tuấn cũng không ngoại lệ. Dưới phần bình luận, nam diễn viên hào hứng để lại gợi ý đầy bất ngờ cho bà xã: “Địa đạo Củ Chi”. Thế nhưng Cát Phượng lại không mấy thích nơi này, cô thẳng thắn: “Thôi, ngộp lắm... Lên rừng xuống biển còn được. Xuống âm đất ngộp lắm dễ quạu. Há há”.

Cát Phượng mệt mỏi muốn đi thật xa khiến fan lo lắng, Kiều Minh Tuấn vào phán ngay câu này - Ảnh 4
Kiều Minh Tuấn đề xuất địa điểm nhưng Cát Phượng không đồng ý - Ảnh: FBNV
Cát Phượng mệt mỏi muốn đi thật xa khiến fan lo lắng, Kiều Minh Tuấn vào phán ngay câu này - Ảnh 5
Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn tay trong tay cùng xuất hiện trong sự kiện mới đây - Ảnh: FBNV

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