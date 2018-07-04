Cát Phượng mệt mỏi muốn đi thật xa khiến fan lo lắng, Kiều Minh Tuấn vào phán ngay câu này

Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, Cát Phượng khiến công chúng hoang mang khi bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái vô cùng tâm trạng. Nữ diễn viên muốn đi đến nơi nào đó thật xa, không Facebook hay điện thoại.

“Muốn đi đâu đó thiệt xa, không điện thoại, không Facebook không ai biết tôi là ai! Ai biết đây là nơi nào chỉ giùm. Xin đội ơn”, Cát Phượng chia sẻ.