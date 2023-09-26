Dàn nghệ sĩ Việt tề tựu, làm điều đặc biệt trong ngày lễ Giỗ tổ Sân khấu năm 2023

"Kiên cảm thấy vô cùng vinh dự và biết ơn khi có cơ hội được trình diễn tại Lễ Giỗ Tổ Sân Khấu 2023. Đây là một trải nghiệm đáng nhớ và cũng là một cơ hội quý báu đối với Kiên. Kiên mến chúc cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ, đồng nghiệp sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe, may mắn và bình an. Cầu mong Tổ Nghiệp sẽ phù hộ cho tất cả các anh chị em có được một năm làm việc thuận lợi và tỏa sáng rực rỡ", Á hậu Minh Kiên viết trên trang cá nhân.