Dàn nghệ sĩ Việt tề tựu, làm điều đặc biệt trong ngày lễ Giỗ tổ Sân khấu năm 2023

Theo thông lệ, ngày 12/8 âm lịch hằng năm là ngày truyền thống của những người làm nghệ thuật sân khấu. Đây là dịp để những người hoạt động trong lĩnh vực sân khấu bày tỏ lòng thành kính tri ân các vị tổ nghề, những người đã có công sáng lập ra loại hình nghệ thuật sân khấu. Do vậy, những ngày gần đây, nhiều nghệ sĩ Việt đã có chia sẻ những cảm xúc đặc biệt của bản thân nhân ngày đặc biệt này.
Ca sĩ Dương Triệu Vũ tham gia lễ giỗ Tổ tại đền thờ 100 tỷ đồng của NS Hoài Linh Diễn viên Hoài An và nghệ sĩ Ngọc Huyền Nghệ sĩ Kim Xuân và diễn viên Huỳnh Lập MC Thanh Thanh Huyền "Cầu mong được Tổ thương, tổ cho làm nghề đến cuối đời, được khán giả yêu thương và ủng hộ....Chỉ cầu mong như vậy thôi", vợ chồng Thu Trang Tiến Luật viết trên trang cá nhân. "Giỗ Tổ nghề Sân khấu Việt Nam kính mong Tổ phù hộ cho chúng con thật nhiều sức khoẻ, mặt hoa da phấn, luôn đam mê với nghề. Chúc các cô chú, anh chị em ngành sân khấu Việt Nam luôn mạnh khoẻ, có những thành công trong trên đường nghệ thuật, gây ấn tượng và tình cảm tốt đẹp đến với khán giả" - diễn viên Minh Thu. "Lễ giỗ Tổ nghề Sân khấu 2023 Thành tâm dâng nén nhang xin được Tổ nghề soi sáng đường con đi, có nhiều sức khoẻ để cống hiến những tác phẩm hay cho khán giả, vấp ngã hay thất bại cũng sẽ cố gắng làm tốt hơn mỗi ngày. Em Bảo Hân kính chúc cô chú và tất cả anh chị em nghệ sĩ luôn gặp nhiều may mắn,mạnh khoẻ và bình an" - diễn viên Bảo Hân bày tỏ. "Kiên cảm thấy vô cùng vinh dự và biết ơn khi có cơ hội được trình diễn tại Lễ Giỗ Tổ Sân Khấu 2023. Đây là một trải nghiệm đáng nhớ và cũng là một cơ hội quý báu đối với Kiên. Kiên mến chúc cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ, đồng nghiệp sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe, may mắn và bình an. Cầu mong Tổ Nghiệp sẽ phù hộ cho tất cả các anh chị em có được một năm làm việc thuận lợi và tỏa sáng rực rỡ", Á hậu Minh Kiên viết trên trang cá nhân.
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