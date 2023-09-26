NS Hoài Linh lộ diện ở đền thờ Tổ 100 tỷ nhân Lễ giỗ Tổ ngành sân khấu, ngoại hình hiện tại gây chú ý!

Lần xuất hiện mới nhất của Hoài Linh sau phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng thu hút nhiều sự chú ý.

Vừa qua, tại phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng vào ngày 23/9, trong khi các đồng nghiệp như Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh đều có mặt để nói lên yêu cầu của mình tại toà thì Hoài Linh lại vắng mặt. Hoài Linh vắng mặt tại phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng Cho đến mới đây, trên trang cá nhân, nhà báo Song Minh đã đăng tải những hình ảnh mới toanh của NS Hoài Linh tại nhà Tổ 100 tỷ. Trong hình ảnh được chia sẻ, nam danh hài diện áo dài khăn đống màu đỏ rực rỡ chỉn chu.

Cho đến mới đây, trên trang cá nhân, nhà báo Song Minh đã đăng tải những hình ảnh mới toanh của NS Hoài Linh tại nhà Tổ 100 tỷ Diện mạo của ông khá tươi tắn, rạng rỡ và 'có da có thịt' hơn trước. Ông đang tất bật lo các nghi thức cúng kiếng trong Lễ giỗ tổ sân khấu. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi nam nghệ sĩ lộ diện sau ồn ào. Điều này khiến nhiều người phỏng đoán nam nghệ sĩ đã ổn định tinh thần và sức khỏe. Diện mạo của ông khá tươi tắn, rạng rỡ và 'có da có thịt' hơn trước Mặc dù vào ngày 26/9 mới diễn ra các nghi thức cúng giỗ chính nhưng các nghệ sĩ như Nam Thư, Cát Phượng, vợ chồng Việt Hương - Hoài Phương, Ngọc Huyền,... đã có mặt để dâng hương và lễ vật.



Nhiều nghệ sĩ đã có mặt để dâng hương và lễ vật Trước đó, tại sự kiện ra mắt dự án kịch mới của nghệ sĩ Cát Phượng, Hoài Linh cũng gây chú ý khi xuất hiện với vóc dáng gầy gò. Nam nghệ sĩ càng được quan tâm hơn khi bất ngờ tham gia diễn xuất trong MV mới của em ruột Dương Triệu Vũ chính thức lên sóng vào ngày 12/7.

Hoài Linh gầy rộc với làn da đen sạm khi xuất hiện tại một sự kiện gần đây Trong MV này, nam nghệ sĩ lộ diện với tạo hình khác lạ mang dáng dấp của một nhà khoa học lập dị. Đáng chú ý, trong một vài phân cảnh, nghệ sĩ Hoài Linh còn hóa thân thành công chúa và chờ đợi chàng trai "Mario" Đàm Vĩnh Hưng tới giải cứu.

Mở phiên toàn xét xử vụ bà Phương Hằng: Tòa triệu tập Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thuỷ Tiên, Vy Oanh Theo dự kiến, ngày 21/9, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc công ty CP Đại Nam) cùng 4 đồng phạm về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ns-hoai-linh-lo-dien-o-en-tho-to-100-ty-nhan-le-gio-to-nganh-san-khau-ngoai-hinh-hien-tai-gay-chu-y-619453.html