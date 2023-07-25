Con trai ruột Hoài Linh hồi hương thăm bố: CĐM bất ngờ trước chi tiết này khi cả hai xuất hiện trong cùng 1 khung hình

Hậu trường 25/07/2023 13:32

Trên trang cá nhân mới đây, Thành Vinh - con trai ruột của Hoài Linh gây bất ngờ với khoảnh khắc cùng bố thăm mộ ông bà tổ tiên.

Mới đây trên trang cá nhân của con trai ruột nam NS Hoài Linh - Võ Lê Thành Vinh đã đăng tải khoảnh khắc hồi hương và đoàn tụ bên cạnh người cha của mình. Trong ảnh được anh đăng tải, Thành Vinh và Hoài Linh cùng nhau chụp hình tại mộ gia tiên, kèm theo đó là dòng chia sẻ: "Cầu cho gia đình sức khoẻ, bình an và tràn đầy yêu thương!".

Con trai ruột Hoài Linh hồi hương thăm bố: CĐM bất ngờ trước chi tiết này khi cả hai xuất hiện trong cùng 1 khung hình - Ảnh 1
Hình ảnh được con trai Hoài Linh đăng trên trang cá nhân

Nhiều cư dân mạng nhận thấy diện mạo của Hoài Linh khá gầy gò, làn da đen sạm đi và thần sắc có phần kém tươi tắn. Trong khi đó Thành Vinh lại được nhận xét là lên cân, rắn rỏi hơn trước.

Dưới phần bình luận, một người bạn nhận ra sự thay đổi này và tỏ ra thắc mắc. Ngay lập tức, Thành Vinh tiết lộ rằng dạo này anh đã chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao, đặc biệt chăm tập tạ hơn để có được kết quả như hiện tại.

Con trai ruột Hoài Linh hồi hương thăm bố: CĐM bất ngờ trước chi tiết này khi cả hai xuất hiện trong cùng 1 khung hình - Ảnh 2
Anh cho biết thân hình cơ bắp như hiện tại là kết quả của quá trình chăm chỉ tập luyện thể hình

Được biết, quý tử của danh hài Hoài Linh có niềm đam mê với máy bay từ nhỏ nên sau khi học xong cấp 3, anh được bố cho sang Mỹ theo học ở University of Texas. 

Con trai ruột Hoài Linh hồi hương thăm bố: CĐM bất ngờ trước chi tiết này khi cả hai xuất hiện trong cùng 1 khung hình - Ảnh 3

Con trai ruột Hoài Linh hồi hương thăm bố: CĐM bất ngờ trước chi tiết này khi cả hai xuất hiện trong cùng 1 khung hình - Ảnh 4
 Mỗi dịp về nước, Thành Vinh đều cùng bố thăm mộ gia tiên để bày tỏ tấm lòng hiếu kính

Năm 2017, Thành Vinh được hãng hàng không American Airlines nhận vào làm ở vị trí kỹ sư.  Hiện tại ngoài công việc ở hãng hàng không Mỹ, Thành Vinh còn là chủ của một studio cưới cùng nhiều dự án phần mềm khác.

Con trai ruột Hoài Linh hồi hương thăm bố: CĐM bất ngờ trước chi tiết này khi cả hai xuất hiện trong cùng 1 khung hình - Ảnh 5

Con trai ruột Hoài Linh hồi hương thăm bố: CĐM bất ngờ trước chi tiết này khi cả hai xuất hiện trong cùng 1 khung hình - Ảnh 6
 Có bố là nghệ sĩ nổi tiếng, song Thành Vinh có lối đi riêng 

Mặc dù có bố là danh hài đình đám nhất nhì Việt Nam nhưng Võ Lê Thành Vinh không theo đuổi con đường sân khấu giống bố. Dù vậy anh vẫn khiến khiến nhiều người ngưỡng mộ sự tự lập với sự nghiệp thành công mà không cần có bố nâng đỡ. 

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Từ khóa:   Hoài Linh con trai Hoài Linh Võ Lê Thành Vinh

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