Dàn mỹ nhân Việt 'lột xác' ngoạn mục sau ly hôn: Nhan sắc thăng hạng, sự nghiệp thăng tiến

Hậu trường 01/09/2023 06:50

Từng có cuộc hôn nhân không trọn vẹn, những nàng hậu nổi tiếng Vbiz này dần lấy lại tinh thần và cân bằng trong cuộc sống. Không chỉ vậy, các người đẹp cho thấy sự thay đổi lớn về ngoại hình khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ.

Hoàng Oanh

Sau thời gian vướng nghi án rạn nứt hôn nhân, Hoàng Oang chính thức lên tiếng xác nhận ly hôn với chồng ngoại quốc. Kể từ khi "đường ai nấy đi'', người đẹp khiến công chúng xuýt xoa trước những thay đổi đáng kể về ngoại hình. 

Dàn mỹ nhân Việt 'lột xác' ngoạn mục sau ly hôn: Nhan sắc thăng hạng, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 1
Kể từ khi "đường ai nấy đi'', người đẹp khiến công chúng xuýt xoa trước những thay đổi đáng kể về ngoại hình

Ở tuổi 31, Hoàng Oanh ghi điểm với vóc dáng thon gọn, thần thái chuẩn beauty queen. Mỗi lần tham dự sự kiện, mỹ nhân 9x tích cực lăng xê những bộ cánh cắt xẻ khoe dáng nuột nà. Nữ diễn viên Tháng Năm Rực Rỡ liên tục thay đổi kiểu tóc, make up để biến hóa đa dạng hình ảnh hơn.

Dàn mỹ nhân Việt 'lột xác' ngoạn mục sau ly hôn: Nhan sắc thăng hạng, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 2
Sau khi chia tay, Hoàng Anh cùng con trai về nước và bắt đầu một cuộc sống mới

Sau khi chia tay, Hoàng Anh cùng con trai về nước và bắt đầu một cuộc sống mới. Người ta không thấy một Hoàng Oanh sa sút hay mất mát ngược lại là một Hoàng Anh đầy tích cực và mạnh mẽ.

Huyền Lizzie

Huyền Lizzie hiện là một trong những bà mẹ đơn thân hot nhất nhì showbiz Việt. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cô còn chứng minh được thực lực của mình qua các bộ phim như: "Chạy trốn thanh xuân", "Lời thú nhận của Eva", "Cầu vồng tình yêu",...

Dàn mỹ nhân Việt 'lột xác' ngoạn mục sau ly hôn: Nhan sắc thăng hạng, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 3
Huyền Lizzie hiện là một trong những bà mẹ đơn thân hot nhất nhì showbiz Việt

Ở tuổi 32, nữ diễn viên Thương ngày nắng về tự mua nhà, mua xe riêng, điều mà không phải ai dễ dàng làm được. Sau ly hôn, cô nhận nuôi con trai. Con trai của Huyền Lizzie có tên bé Nem hiện 6 tuổi, sở hữu đôi mắt to tròn theo gen của mẹ cùng làn da trắng cậu bé được dân tình ưu ái gọi “soái ca nhí”.

Dàn mỹ nhân Việt 'lột xác' ngoạn mục sau ly hôn: Nhan sắc thăng hạng, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 4
Ở tuổi 32, nữ diễn viên Thương ngày nắng về tự mua nhà, mua xe riêng, điều mà không phải ai dễ dàng làm được. Sau ly hôn, cô nhận nuôi con trai

Thay vì buồn phiền sau ly hôn, cô luôn tỏ ra là người tích cực, tràn đầy sức sống. Nhìn vào cơ ngơi hiện tại của Huyền Lizzie, người hâm mộ càng thêm nể phục bản lĩnh vượt khó và nỗ lực của cô.

Trương Quỳnh Anh

Từng vượt bao sóng gió và phản đối sự đối của gia đình để bên nhau thế nhưng cuộc tình của Tim và Trương Quỳnh Anh vẫn chẳng thể đi đến cuối con đường. Đã ba năm kể từ ngày “đường ai nấy đi”, cả hai vẫn chưa ai công khai người mới mà hầu như tập trung cho công việc và sự nghiệp.

Dàn mỹ nhân Việt 'lột xác' ngoạn mục sau ly hôn: Nhan sắc thăng hạng, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 5
Từng vượt bao sóng gió và phản đối sự đối của gia đình để bên nhau thế nhưng cuộc tình của Tim và Trương Quỳnh Anh vẫn chẳng thể đi đến cuối con đường

Sau ly hôn, bà mẹ một con Trương Quỳnh Anh không chỉ chăm chỉ kinh doanh và cô còn rất chăm chỉ với việc diễn xuất. Chính vì vậy dù một mình nuôi con nhưng cô nàng lại có một cuộc sống vô cùng sung túc và sang chảnh.

Dàn mỹ nhân Việt 'lột xác' ngoạn mục sau ly hôn: Nhan sắc thăng hạng, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 6
Trương Quỳnh Anh ngày càng đẹp và gợi cảm hơn xưa. Cô nàng còn thay đổi phong cách và gu thời trang khi ngày một quyến rũ và sexy hơn

Điều đáng nói, Trương Quỳnh Anh ngày càng đẹp và gợi cảm hơn xưa. Cô nàng còn thay đổi phong cách và gu thời trang khi ngày một quyến rũ và sexy hơn. Nữ diễn viên cũng không ngần ngại diện những bộ bikini khoe trọn thân hình hoàn hảo khiến bao người đổ mắt ghen tỵ.

Phạm Quỳnh Anh

Từng có 16 năm gắn bó nên khi Phạm Quỳnh Anh và đạo diễn Quang Huy công bố đường ai nấy đi khiến khán giả ngỡ ngàng. Sau ly hôn, Phạm Quỳnh Anh chăm sóc cho 2 con và bản thân nữ ca sĩ cũng chăm chỉ chạy show, ra mắt các sản phẩm âm nhạc.

Dàn mỹ nhân Việt 'lột xác' ngoạn mục sau ly hôn: Nhan sắc thăng hạng, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 7
Sau ly hôn, Phạm Quỳnh Anh chăm sóc cho 2 con và bản thân nữ ca sĩ cũng chăm chỉ chạy show, ra mắt các sản phẩm âm nhạc

Sau biến cố hôn nhân, nữ ca sĩ liên tục "đốn tim" fan bởi vẻ ngoài ngày càng xinh đẹp, mặn mà và có phần sắc sảo. Mỗi lần xuất hiện, giọng ca "Tất cả sẽ thay em" đều nhận được những lời khen về nhan sắc.

Dàn mỹ nhân Việt 'lột xác' ngoạn mục sau ly hôn: Nhan sắc thăng hạng, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 8
Hiện tại, giọng ca "Bụi bay vào mắt" đã tìm được bến đỗ mới và hạ sinh con gái cho bạn trai bí ẩn

Hiện tại, giọng ca "Bụi bay vào mắt" đã tìm được bến đỗ mới và hạ sinh con gái cho bạn trai bí ẩn. Chia sẻ về người bạn trai hiện tại, Phạm Quỳnh Anh từng cho biết anh rất chu đáo, tâm lý và luôn sẵn sàng đồng hành cùng nữ ca sĩ trong mọi hoạt động. Mẹ bỉm cũng không phải thức đêm để trông con vì chồng sẽ phụ trách việc này. "Chúng tôi tôn trọng để đồng hành với nhau. Khi có mâu thuẫn chúng tôi tìm cách giải quyết một cách khéo léo. Thời điểm này, sự bình yên đến với tôi vì tôi đã có sự tôn trọng, tích cực trong suy nghĩ để mọi điều nhẹ nhàng nhất" - Phạm Quỳnh Anh từng nói.

Sau 2 năm ly hôn, Đặng Thu Thảo chia sẻ xúc động về cuộc sống làm mẹ đơn thân, gửi lời xin lỗi vì để 2 con thiếu vắng tình cha

Sau 2 năm ly hôn, Đặng Thu Thảo chia sẻ xúc động về cuộc sống làm mẹ đơn thân, gửi lời xin lỗi vì để 2 con thiếu vắng tình cha

Cô cho biết bản thân cố gắng bù đắp cho các con khi để hai bé thiếu vắng tình thương từ cha.

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