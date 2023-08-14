Diễn viên Đào Vân Anh khốn đốn khi làm mẹ đơn thân, nhiều lần bất lực bật khóc một mình!

Hậu trường 14/08/2023 15:50

Đào Vân Anh cho biết cụm từ "mẹ đơn thân" không hề dễ dàng. Đôi lúc bản thân chị cũng bất lực, muốn buông xuôi tất cả nhưng không được.

Đào Vân Anh là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả yêu phim truyền hình. Nữ diễn viên gây ấn tượng với các bộ phim đình đám như: Tiệm ăn dì ghẻ, Tam nam vẫn phú,... Tuy nhiên, khi tên tuổi đang ở đỉnh cao, nữ diễn viên Vân Anh đột ngột lên xe hoa với người chồng hơn mình 17 tuổi và nhanh chóng có một cậu con trai. Khi con trai đầu vào lớp 1, Vân Anh và chồng ly hôn. Nữ diễn viên rời khỏi nhà cùng 2 con trai với 2 bàn tay trắng. Hiện tại, cô đang là mẹ đơn thân với 2 người con bé lớn 9 tuổi và bé 6 tuổi.

Diễn viên Đào Vân Anh khốn đốn khi làm mẹ đơn thân, nhiều lần bất lực bật khóc một mình! - Ảnh 1
Đào Vân Anh là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả yêu phim truyền hình. Nữ diễn viên gây ấn tượng với các bộ phim đình đám như: Tiệm ăn dì ghẻ, Tam nam vẫn phú,...

Dù phải vất vả với nỗi lo "cơm áo gạo tiền" nhưng không khiến cô lùi bước. Mới đây, tham gia chương trình Mái ấm gia đình Việt, diễn viên Đào Vân Anh hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống một mình nuôi con thu hút khán giả.

Diễn viên Đào Vân Anh khốn đốn khi làm mẹ đơn thân, nhiều lần bất lực bật khóc một mình! - Ảnh 2
Khi tên tuổi đang ở đỉnh cao, nữ diễn viên Vân Anh đột ngột lên xe hoa với người chồng hơn mình 17 tuổi và nhanh chóng có một cậu con trai

Đào Vân Anh cho biết cụm từ "mẹ đơn thân" không hề dễ dàng. Đôi lúc bản thân chị cũng bất lực, muốn buông xuôi tất cả nhưng không được. Nhưng khi làm mẹ đơn thân thì không bao giờ được khóc trước mặt các con, không bao giờ được khóc trước mặt mẹ bởi vì đó là những người đang dựa vào bờ vai của chị. 

"Lúc đầu tôi thật sự rất lo lắng nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc nên phải luôn cố gắng và không để 2 con có cảm giác rằng là các con chỉ có mẹ mà không có cha. Tôi muốn con thấy rằng, đây là một người cha vô hình nằm trong con người của mẹ. Vẫn tạo được cảm giác an toàn và đầy đủ một gia đình hạnh phúc cho con dù hình bóng của cha đang thật sự là thiếu" - chị nói.

Diễn viên Đào Vân Anh khốn đốn khi làm mẹ đơn thân, nhiều lần bất lực bật khóc một mình! - Ảnh 3
Đào Vân Anh cho biết cụm từ "mẹ đơn thân" không hề dễ dàng. Đôi lúc bản thân chị cũng bất lực, muốn buông xuôi tất cả nhưng không được

Nhưng rồi, sau những giọt nước mắt đó, thì chị lại đứng lên một cách rất mạnh mẽ và tiếp tục cố gắng vì mẹ già và hai con nhỏ. Với nữ diễn viên, một ngày có 24 tiếng đồng hồ là không đủ, bởi cô phải vừa chăm mẹ, vừa lo cho hai con, vừa phải đi quay phim, tập kịch cũng như quản lí và dạy diễn xuất ở một sân khấu cùng các đồng nghiệp. Tuy nhiên, cô luôn cố gắng cân bằng tốt giữa công việc và gia đình.

Nói về cách dạy con, Đào Vân Anh cho biết, cô luôn để các con trải nghiệm và cảm nhận cuộc sống xung quanh hàng ngày, trong bất cứ lúc nào có cơ hội bên cạnh con. Bà mẹ hai con nói thêm, cô không ít lần bất ngờ và xúc động bởi sự hiểu chuyện và lòng tốt của các con.

Diễn viên Đào Vân Anh khốn đốn khi làm mẹ đơn thân, nhiều lần bất lực bật khóc một mình! - Ảnh 4
 Sau những giọt nước mắt đó, thì chị lại đứng lên một cách rất mạnh mẽ và tiếp tục cố gắng vì mẹ già và hai con nhỏ

Hiện tại ngoài hoạt động nghệ thuật, Vân Anh còn kinh doanh online. Chia sẻ về công việc, cô từng trải lòng: "Tôi đang kiếm ăn từng ngày. Đối với tôi, cơm áo gạo tiền hàng ngày cực kỳ căng thẳng. Nhất là thời điểm dịch bệnh như hiện nay. Mình tôi lo hàng trăm thứ tiền."

Tuy nhiên, đáp lại những nỗ lực không ngừng của mình, nữ diễn viên đã có cho mình 2 nhóc tỳ cực kỳ ngoan ngoãn. Đào Vân Anh cho biết bản thân cũng thường xuyên dẫn con ra phim trường xem mẹ diễn. Mỗi khi máy quay vừa cắt là cậu quý tử đã cầm chai nước chạy đến đưa cho mẹ uống vì sợ mẹ mệt. Nữ diễn viên bộc bạch: "Chỉ cần một ngày con không ôm tôi, không hôn tôi hay tôi đi làm về mà con không chạy ra hỏi là tôi đã cảm thấy nhói nhói trong lòng".

Diễn viên Đào Vân Anh khốn đốn khi làm mẹ đơn thân, nhiều lần bất lực bật khóc một mình! - Ảnh 5
Khi con trai đầu vào lớp 1, Vân Anh và chồng ly hôn. Nữ diễn viên rời khỏi nhà cùng 2 con trai với 2 bàn tay trắng

Vừa đi diễn, vừa bán hàng cô đã có đủ kinh tế để phụng dưỡng mẹ già, chăm sóc đủ đầy cho 2 quý tử. Cô luôn thể hiện sự lạc quan vui vẻ nên được nhiều khán giả yêu mến.

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