Diệp Bảo Ngọc: Lấy chồng ở tuổi 19 và đã qua 1 lần đò, cuộc sống làm mẹ đơn thân hiện ra sao?

Dù gặp nhiều rào cản từ gia đình vì bố mẹ không ủng hộ theo con đường nghệ thuật nhưng Diệp Bảo Ngọc "thừa thắng xông lên", tiếp tục tham gia nhiều dự án phim ảnh sau khi thi nhan sắc để tạo dấu ấn với khán giả. Trước khi nhận vai diễn diện ảnh đầu tiên, Diệp Bảo Ngọc đã góp phần tạo nên thành công của hàng chục bộ phim truyền hình ăn khách.

Cùng với thành công của phim điện ảnh 'Lật Mặt 6 - Tấm vé định mệnh' cái tên 'ngọc nữ màn ảnh' Diệp Bảo Ngọc cũng phất lên từ đó. Giới mộ điệu còn ưu ái ví von Diệp Bảo Ngọc sẽ tiếp nối làm nên thành công như đàn chị Tăng Thanh Hà, Ninh Dương Lan Ngọc trước đó. Tuy vậy, ít ai biết 'ngọc nữ màn ảnh' đã từng qua một lần đò và hiện đang tận hưởng cuộc sống làm mẹ đơn thân.

Sự nghiệp ngày càng thăng tiến nhưng Diệp Bảo Ngọc lại có cuộc sống đời thường nhiều "sóng gió". Nữ diễn viên bước vào cuộc hôn nhân đầu tiên với diễn viên Thành Đạt khi mới 19 tuổi, tuy nhiên đến 3 năm sau thì cả hai "đường ai nấy đi". Cũng chính từ đây, Diệp Bảo Ngọc trở thành mẹ đơn thân nuôi dạy cậu con trai chung với chồng cũ. Thành Đạt sau đó cũng kết hôn và tạo dựng gia đình mới với Hải Băng. Tuy nhiên, Thành Đạt và Diệp Bảo Ngọc đều dành sự quan tâm và yêu thương cho nhóc tỳ.

Dù chưa viên mãn trong chuyện hôn nhân, nhưng trải qua 8 năm làm mẹ đơn thân, người đẹp sinh năm 1993 đến bây giờ đã có cuộc sống hạnh phúc bên cậu con trai 10 tuổi, tên thường gọi là bé Kid. Hơn nữa, tên tuổi của Diệp Bảo Ngọc trong làng phim Việt cũng ngày càng vươn xa, giờ đây nữ diễn viên 9x không chỉ sở hữu biệt thự 100m2, xế sang mà còn đảm đương vị trí giám đốc của 3 công ty. Đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp nên bà mẹ 1 con khá bận rộn, tuy nhiên điều này vẫn không ảnh hưởng đến sự quan tâm và tình yêu thương cô dành cho cậu con trai đang tuổi ăn tuổi lớn của mình.

Sau biến cố này, Diệp Bảo Ngọc làm việc chăm chỉ hơn để có kinh tế nuôi dạy con trai. Đến gần đây, nữ diễn viên mới xác nhận đang hẹn hò bạn trai kín tiếng, mối quan hệ của cặp đôi đã kéo dài hơn 6 năm nhưng chưa một lần công khai với khán giả. Diệp Bảo Ngọc chỉ khẳng định người yêu có mối quan hệ rất thân thiết với con riêng của cô. Cặp đôi chưa nghĩ tới chuyện sinh thêm con nhưng khi nào có kế hoạch sẽ chia sẻ với người hâm mộ.

Diệp Bảo Ngọc hiếm khi chia sẻ hình ảnh cùng con trai lên mạng xã hội vì bé Kid không thích điều này.

Người đẹp 9x chia sẻ dù bận rộn đến mấy nữ diễn viên vẫn sẽ có một quỹ thời gian cố định cho con là vào buổi tối. Vì cả ngày cô đi làm còn con đi học nên buổi tối là lúc cô chơi và học cùng con, các buổi tụ tập bạn bè sẽ được gác lại hoặc ưu tiên đi vào ban ngày.

Thường thì phim điện ảnh thời gian quay sẽ nhanh hơn phim truyền hình. Phim truyền hình mất khoảng 2-3 tháng quay, phim điện ảnh thì mất khoảng 4-5 tuần thôi. Trong thời gian đó, nữ diễn viên sẽ nhờ ông bà ngoại đưa đón, chăm sóc bé để mình chuyên tâm đi cùng dự án. Nếu không đi quay phim, cô vẫn có ba mẹ hỗ trợ trong việc chăm sóc con cái nên các công việc khác cũng khá linh hoạt về thời gian.

Dù bận rộn nhưng nữ diễn viên 9x vẫn dành thời gian ở bên con trai.

Con trai của 'ngọc nữ màn ảnh' Diệp Bảo Ngọc thực ra lại là một cậu bé kín tiếng nhạy cảm và sâu sắc, đặc biệt là rất tình cảm. Để hiểu thêm về công việc của mẹ, những ngày nghỉ Kid thường bày tỏ mong muốn được cùng mẹ đến trường quay hoặc các địa điểm chụp hình, dù lúc mẹ làm việc thì cậu bé phải ngồi đợi rất lâu. Sợ con mệt nên Diệp Bảo Ngọc nhiều lần từ chối và ngỏ ý để cậu bé ở nhà, nhưng Kid vẫn muốn đồng hành cùng mẹ.

Ở tuổi 30 và làm mẹ đơn thân của một bé trai, Diệp Bảo Ngọc được khen ngợi bởi nhan sắc thăng hạng, vóc dáng nuột nà không thua kém mỹ nhân Vbiz nào. Thậm chí trong một sự kiện gần đây, visual qua camera thường của Diệp Bảo Ngọc được dân tình nhận xét "đánh bại" cả dàn hoa hậu như Thiên Ân, Ngọc Châu. Qua ảnh chưa chỉnh sửa, Diệp Bảo Ngọc gây ấn tượng bởi làn da khoẻ khoắn và góc nghiêng mỹ miều. Diệp Bảo Ngọc còn được ưu ái gọi là "ngọc nữ" tiếp theo của làng phim Việt.