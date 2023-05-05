Con trai Diệp Bảo Ngọc trả lời cực hài khi được hỏi giống ai khiến Huy Khánh phải thốt lên: 'Trời ơi thằng nhỏ này'

Cuộc trò chuyện giữa Huy Khánh và con trai Diệp Bảo Ngọc khiến nhiều người 'cười ra nước mắt'.

Hiện nay, bộ phim điện ảnh Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh của Lý Hải đang "làm mưa làm gió" tại các rạp và thu hút lượng lớn khán giả quan tâm. Ngoài những chiến lược truyền thông mạnh mẽ, đoàn làm phim còn liên tục xuất hiện tại các rạp phim giao lưu cùng khán giả khiến nhiều người thích thú. Ngoài ra, những phân cảnh hậu trường của phim cũng được chú ý không kém, mới đây nhất, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip về màn trò chuyện "lầy lội" của Huy Khánh và con trai của nữ chính phim Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh - Diệp Bảo Ngọc. Huy Khánh và con trai Diệp Bảo Ngọc có màn trò chuyện cực lầy lội - Ảnh: Cắt từ clip Cụ thể, khi đang ở hậu trường, nam diễn viên hỏi bé Kid rằng:"Con đẹp trai giống ai?". Ngay lập tức, con trai Diệp Bảo Ngọc không suy nghĩ mà trả lời: "Giống ba". Thế nhưng Huy Khánh liên tục khẳng định là: "Chú thấy con giống ông ngoại, đẹp trai giống chú Khải. Ông ngoại con tên Khải phải không?". Sau đó, nhóc tỳ liên tục khẳng định đẹp trai giống ba.

Sau đó, trước sự cương quyết của bé Kid, Huy Khánh hạ giọng nói:"Con thích giống ba hơn hả, rồi ok vậy thì con đẹp trai giống ba". Tưởng đâu mọi chuyện đã êm đẹp, ấy vậy mà bé Kid lại "lật mặt" trả lời lại: "Đâu có, con giống ông ngoại" khiến cho nam diễn viên phải thốt lên: "Trời ơi thằng nhỏ này". Về phần mình, người quay phim cũng phải bật cười, cảm thán trước sự "lầy lội" của con trai Diệp Bảo Ngọc. Bé Kid - con trai Diệp Bảo Ngọc tham gia cinetour cùng mẹ - Ảnh: Internet

Dù chưa trọn vẹn về đường hôn nhân nhưng Diệp Bảo Ngọc khá cởi mở và có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn bên cậu con trai nhỏ - bé Kid, năm nay 10 tuổi. Thời gian gần đây, Diệp Bảo Ngọc trở lại ấn tượng với vai diễn điện ảnh đầu tay trong Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh. Ngoài công việc diễn viên, Diệp Bảo Ngọc cũng kinh doanh nên khá bận rộn. Nhưng điều đó không gây ảnh hưởng nhiều đến sự quan tâm và sát sao của cô tới con trai. Diệp Bảo Ngọc và con trai - Ảnh: Internet Được biết, bé Kid (Minh Khang) là con của Diệp Bảo Ngọc với chồng cũ Thành Đạt. Bé Kid năm nay 10 tuổi, cao 1m43 - chiều cao có phần nổi trội hơn mức tiêu chuẩn của bé trai tầm tuổi này. Diệp Bảo Ngọc cho biết, từ khi Kid còn nhỏ đến nay, cô thường xuyên cho con uống sữa tăng chiều cao và sữa tươi để phát triển xương. Nữ diễn viên không đề ra một thực đơn cụ thể nào để con ăn theo vì muốn bé thoải mái tận hưởng bữa ăn và thấy vui vẻ với việc ăn uống. Bé Kid được Diệp Bảo Ngọc yêu thương, chăm lo từng chút một - Ảnh: Internet

Nhiều năm làm mẹ đơn thân, Diệp Bảo Ngọc bất ngờ nhắc đến việc kết hôn với bạn trai 'bí mật' sau hơn nửa thập kỉ gắn bó nữ diễn viên từng được biết đến với cuộc hôn nhân cùng diễn viên Thành Đạt khi mới 19 tuổi. Tuy nhiên chỉ kéo dài đến 3 năm sau thì cả hai quyết định "đường ai nấy đi". Cho đến gần đây, nữ diễn viên mới xác nhận đang hẹn hò bạn trai kín tiếng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-trai-diep-bao-ngoc-tra-loi-cuc-hai-khi-duoc-hoi-giong-ai-khien-huy-khanh-phai-thot-len-troi-oi-thang-nho-nay-578543.html