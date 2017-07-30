Cuộc sống hôn nhân đầy bất ngờ của Hải Băng sau khi sinh con cho Thành Đạt

Hậu trường 30/07/2017 13:44

Sau khi đính hôn, cuộc sống của Hải Băng - Thành Đạt khiến nhiều người phải ghen tị.

Từ ngày đính hôn với chồng cũ của Diệp Bảo Ngọc, Hải Băng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào bên chồng và hai con trên mạng xã hội.

Mới đây, ca sĩ Hải Băng đã chia sẻ hình ảnh ngộ nghĩnh của vợ chồng cô bên con gái và cả con riêng của Thành Đạt - bé Kid. Bức ảnh ghi lại biểu cảm đáng yêu của cả gia đình Hải Băng làm nhiều người không khỏi bật cười và ngưỡng mộ trước cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của cựu thành viên nhóm Mây Trắng.

ca sĩ Hải Băng đã chia sẻ hình ảnh ngộ nghĩnh của vợ chồng cô bên con gái và cả con riêng của Thành Đạt - bé Kid
Cả nhà không ngại làm mặt xấu cùng nhau khiến nhiều người thích thú - Ảnh: Eva

Trong một buổi trả lời phỏng vấn gần đây, nam diễn viên Thành Đạt đã chia sẻ lý do khiến anh ngày càng yêu Hải Băng là do cô yêu thương con trai riêng của anh như con ruột.

Nam diễn viên hạnh phúc chia sẻ: "Trong mắt tôi, Băng có vũ khí rất lợi hại là tình thương yêu vô bờ bến của cô ấy dành cho con trai tôi, bé Kid. Hải Băng hội tụ mọi yếu tố của một người phụ nữ của gia đình. Chính điều ấy đã đánh gục tôi khi yêu cô ấy", theo Zing.

ca sĩ Hải Băng đã chia sẻ hình ảnh ngộ nghĩnh của vợ chồng cô bên con gái và cả con riêng của Thành Đạt - bé Kid
Hải Băng vô cùng thân thiết và thương yêu bé Kid như con trai của mình - Ảnh: Internet

ca sĩ Hải Băng đã chia sẻ hình ảnh ngộ nghĩnh của vợ chồng cô bên con gái và cả con riêng của Thành Đạt - bé Kid
Dù Hải Băng - Thành Đạt đã có con chung nhưng nữ ca sĩ vẫn luôn yêu thương và chăm sóc con riêng của chồng - Ảnh: Eva

ca sĩ Hải Băng đã chia sẻ hình ảnh ngộ nghĩnh của vợ chồng cô bên con gái và cả con riêng của Thành Đạt - bé Kid
Bé Kid rất thương cô em gái mới của mình - Ảnh: Internet

ca sĩ Hải Băng đã chia sẻ hình ảnh ngộ nghĩnh của vợ chồng cô bên con gái và cả con riêng của Thành Đạt - bé Kid
Hải Băng thường xuyên khoe hình ảnh thân thiết của 2 anh em khiến nhiều người hâm mộ thích thú - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, để kỷ niệm 1 năm ngày cưới, Thành Đạt đã chuẩn bị một buổi tiệc bất ngờ và tặng nhẫn kim cương cho bà xã Hải Băng. Có thể thấy, từ khi sinh con gái đầu lòng, Hải Băng được ông xã hết sức cưng chiều. Anh từng tặng xế hộp và giờ là nhẫn kim cương cho vợ.

ca sĩ Hải Băng đã chia sẻ hình ảnh ngộ nghĩnh của vợ chồng cô bên con gái và cả con riêng của Thành Đạt - bé Kid
Hải Băng dí dỏm khoe: "Lâu lâu được bất ngờ như vậy nè, mà làm hoài cũng được" - Ảnh: Eva

ca sĩ Hải Băng đã chia sẻ hình ảnh ngộ nghĩnh của vợ chồng cô bên con gái và cả con riêng của Thành Đạt - bé Kid
Cựu thành viên nhóm Mây Trắng cười tít mắt khi được ông xã tặng nhẫn và tổ chức một buổi tiệc bất ngờ cho mình - Ảnh: Ngoisao.net

ca sĩ Hải Băng đã chia sẻ hình ảnh ngộ nghĩnh của vợ chồng cô bên con gái và cả con riêng của Thành Đạt - bé Kid
Thành Đạt tổ chức buổi tiệc với những người bạn thân thiết với cả hai vợ chồng tại một nhà hàng ven sông - Ảnh: Internet

Hiện tại, Hải Băng dành nhiều thời gian cho gia đình và con cái, cô hạn chế đi diễn cũng như không còn đóng phim nhiều như trước. Ngoài ra, nữ ca sĩ đang "lấn sân" sang công việc kinh doanh và hai vợ chồng cô còn mở cửa hàng buôn bán ẩm thực tại TP.HCM. 

Cuộc sống hạnh phúc, ấm êm của Hải Băng khiến nhiều người ngưỡng mộ và dành nhiều lời chúc cho cô mãi luôn hạnh phúc bên tình yêu của mình.

Thành Đạt: 'Tôi yêu Hải Băng vì cô ấy thương con trai riêng của tôi'

Thành Đạt: 'Tôi yêu Hải Băng vì cô ấy thương con trai riêng của tôi'

Vừa qua, trong một cuộc trả lời phỏng vấn, nam diễn viên Thành Đạt đã thẳng thắn chia sẻ lý do yêu Hải Băng là vì nữ ca sĩ đã yêu thương con trai riêng của anh mộ cách vô tư, vô bờ bến.

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