Mới đây, ca sĩ Hải Băng đã chia sẻ hình ảnh ngộ nghĩnh của vợ chồng cô bên con gái và cả con riêng của Thành Đạt - bé Kid. Bức ảnh ghi lại biểu cảm đáng yêu của cả gia đình Hải Băng làm nhiều người không khỏi bật cười và ngưỡng mộ trước cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của cựu thành viên nhóm Mây Trắng.

Từ ngày đính hôn với chồng cũ của Diệp Bảo Ngọc, Hải Băng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào bên chồng và hai con trên mạng xã hội.

Trong một buổi trả lời phỏng vấn gần đây, nam diễn viên Thành Đạt đã chia sẻ lý do khiến anh ngày càng yêu Hải Băng là do cô yêu thương con trai riêng của anh như con ruột.

Nam diễn viên hạnh phúc chia sẻ: "Trong mắt tôi, Băng có vũ khí rất lợi hại là tình thương yêu vô bờ bến của cô ấy dành cho con trai tôi, bé Kid. Hải Băng hội tụ mọi yếu tố của một người phụ nữ của gia đình. Chính điều ấy đã đánh gục tôi khi yêu cô ấy", theo Zing.

Cách đây không lâu, để kỷ niệm 1 năm ngày cưới, Thành Đạt đã chuẩn bị một buổi tiệc bất ngờ và tặng nhẫn kim cương cho bà xã Hải Băng. Có thể thấy, từ khi sinh con gái đầu lòng, Hải Băng được ông xã hết sức cưng chiều. Anh từng tặng xế hộp và giờ là nhẫn kim cương cho vợ.

Hiện tại, Hải Băng dành nhiều thời gian cho gia đình và con cái, cô hạn chế đi diễn cũng như không còn đóng phim nhiều như trước. Ngoài ra, nữ ca sĩ đang "lấn sân" sang công việc kinh doanh và hai vợ chồng cô còn mở cửa hàng buôn bán ẩm thực tại TP.HCM.

Cuộc sống hạnh phúc, ấm êm của Hải Băng khiến nhiều người ngưỡng mộ và dành nhiều lời chúc cho cô mãi luôn hạnh phúc bên tình yêu của mình.