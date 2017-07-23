Choáng với vóc dáng của Hải Băng sau vài tháng sinh con

Hậu trường 23/07/2017 10:34

Sau vài tháng sinh con đầu lòng, Hải Băng tự tin khoe vóc dáng chuẩn khiến nhiều người bất ngờ trong chuyến đi chơi cùng chồng tại Côn Đảo vừa qua.

Hai vợ chồng nữ ca sỹ Hải Băng đã cùng nhau đi nghỉ tại Côn Đảo sau vài tháng sinh con gái đầu lòng. Dù mới sinh con nhưng cô đã khiến mọi người bất ngờ khi tự tin mặc bikini khoe dáng chuẩn.

hải băng sau khi sinh
Vóc dáng thon gọn sau khi sinh của Hải Băng khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh: Eva

Hải Băng cho biết, trong thời gian mang thai cô đã tăng 21kg. Tuy nhiên nhờ chăm chỉ tập luyện và có chế độ ăn hợp lý nữ ca sĩ đã lấy lại được vóc dáng nhanh chóng. Hiện tại, cựu thành viên nhóm Mây Trắng đang rất hạnh phúc bên chồng con.

Tháng 8/2016, Hải Băng xác nhận đang yêu Thành Đạt. Khi đến với anh, cô vấp phải không ít chỉ trích vì nghi vấn làm người thứ ba. Trước thông tin này, Diệp Bảo Ngọc, vợ cũ của Thành Đạt đã đính chính rằng sau khi ly hôn một năm, nam diễn viên mới quen Hải Băng. 

hải băng sau khi sinh
Nhờ chăm chỉ tập luyện nên nữ ca sĩ đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng - Ảnh: Eva

hải băng sau khi sinh
Sau khi sinh, cựu thành viên nhóm Mây Trắng còn được nhận xét là có làn da trắng trẻo và xinh đẹp hơn xưa - Ảnh: Eva

<a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/hai-bang-va-thanh-dat.topic'>Hải Băng và Thành Đạt</a>
Hải Băng và Thành Đạt cùng nhau vui vẻ tại Côn Đảo - Ảnh: Eva

hải băng sau khi sinh
Dù gặp nhiều chỉ trích vì bị dư luận nghi là người thứ 3 làm tan vỡ hôn nhân của Thành Đạt và Diệp Bảo Ngọc nhưng nữ ca sĩ vẫn quyết định đến với người mình yêu - Ảnh: Eva

Hình ảnh mới nhất của <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/con-gai-hai-bang.topic'>con gái Hải Băng</a> và Thành Đạt trong buổi khai trương quán mới của danh hài Anh Đức ngày 21/7 vừa qua - Ảnh: Internet
Hình ảnh mới nhất của con gái Hải Băng và Thành Đạt trong buổi khai trương quán mới của danh hài Anh Đức ngày 21/7 vừa qua - Ảnh: Internet

hải băng và con gái
Bé Kem chính là kết quả tình yêu giữa Hải Băng và chồng cũ Diệp Bảo Ngọc - Ảnh: Internet

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