Choáng với vóc dáng của Hải Băng sau vài tháng sinh con

Sau vài tháng sinh con đầu lòng, Hải Băng tự tin khoe vóc dáng chuẩn khiến nhiều người bất ngờ trong chuyến đi chơi cùng chồng tại Côn Đảo vừa qua.

Hai vợ chồng nữ ca sỹ Hải Băng đã cùng nhau đi nghỉ tại Côn Đảo sau vài tháng sinh con gái đầu lòng. Dù mới sinh con nhưng cô đã khiến mọi người bất ngờ khi tự tin mặc bikini khoe dáng chuẩn.

Hải Băng cho biết, trong thời gian mang thai cô đã tăng 21kg. Tuy nhiên nhờ chăm chỉ tập luyện và có chế độ ăn hợp lý nữ ca sĩ đã lấy lại được vóc dáng nhanh chóng. Hiện tại, cựu thành viên nhóm Mây Trắng đang rất hạnh phúc bên chồng con.

Tháng 8/2016, Hải Băng xác nhận đang yêu Thành Đạt. Khi đến với anh, cô vấp phải không ít chỉ trích vì nghi vấn làm người thứ ba. Trước thông tin này, Diệp Bảo Ngọc, vợ cũ của Thành Đạt đã đính chính rằng sau khi ly hôn một năm, nam diễn viên mới quen Hải Băng.

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